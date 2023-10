Esmee van Gijtenbeek en Lipton C tweede op Spaans Kampioenschap zevenjarigen

De naar Spanje geëmigreerde Esmee van Gijtenbeek is met haar zevenjarige door Cindy Bijma gefokte ruin Lipton C (Guardian S x Valdez) eind september op de Spaanse kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden tweede geworden. En dat was niet het enige Nederlandse succes in Murcia.

Zo ging de Spaanse titel bij de zesjarigen naar de door familie Nekeman gefokte Mr President STH (I’m Perfect x Voice) en werd de door L.T.F. van Helvoort-Moonen gefokte Me Too (Glock’s Toto jr x Metall) tweede in die leeftijdscategorie.

Secret

Verder liepen er veel Secrets vooraan op de Spaanse kampioenschappen. Bij de vierjarigen won zoon Secret CS en bij de vijfjarigen stond Saltes TR bovenaan gevolgd door halfbroer Sick-Sack.

Uitslagen

Bron: Horses.nl