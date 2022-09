Fall in Love en Svenja Grimm winnen kwalificatie 4-jarigen, Nanny Mc Phee en Judith Ribbels tweede

Als één van de extra rubrieken op het WK voor jonge dressuurpaarden stond vandaag de kwalificatie voor vierjarigen op het programma. Fall in Love (Blue Hors Farrell x San Amour) won deze rubriek onder Svenja Grimm. Juryleden Marian Dorresteijn en Patrick Berends beoordeelden haar optreden met een gemiddelde score van 8,86. Nanny Mc Phee (Vitalis x Sorento) werd tweede met Judith Ribbels.

“Het was een geweldige competitie, in een prachtige entourage,” aldus Marian Dorresteijn. “Over het algemeen hebben we kwaliteitsvolle paarden gezien met een hele mooie top. De winnaar toonde de meeste harmonie, was heel geconcentreerd op de ruiter en werd keurig voorgesteld.” “Echt zoals we het graag zien,” vult Patrick Berends aan. Of er toekomstige WK-paarden in de baan waren? ”Dat is heel goed mogelijk met deze kwaliteit.”

Echt genoten

“Het voelde geweldig,” reageert winnares Svenja Grimm enthousiast. “Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik heb echt genoten van de rit. Het was zo leuk om in deze mooie ring te rijden. Fall in Love liep echt goed, dat doet ze eigenlijk elke keer. Zodra ze de baan in gaat, is ze er.”

Compleet paard

De juryleden beoordeelden de stap van Fall in Love het hoogst. Namelijk met een 9,2. “Ik vind alle drie de gangen fantastisch. Dit keer was het de stap, maar ik heb ook wel eens het hoogste cijfer gehad voor de galop of de draf. Ik vind haar een erg compleet paard,” vervolgt Grimm.

Nieuwe ronde

Voor de finale van de vierjarigen, die zaterdagmiddag wordt verreden, gaat de amazone niet veel veranderen. “Ik probeer gewoon kalm te blijven en het als een nieuwe ronde te beschouwen. Maar nog een overwinning; dat zou natuurlijk heel mooi zijn.”

Nanny Mc Phee voor grote sport

Op de tweede plek eindigde Nanny Mc Phee (Vitalis x Sorento). De KWPN-merrie werd voorgesteld door Judith Ribbels en kreeg een gemiddelde score van 8,76. Het hoogste cijfer kreeg de merrie voor de galop: een 9. “Deze merrie heeft ontzettend veel kwaliteit in haar manier van bewegen en een goed gebruik van het achterbeen. Ze had soms een tikkeltje meer op lengte kunnen blijven, maar dan praat je echt over finesses,” aldus Dorresteijn. “Het is gewoon een paard met ontzettend veel go en heeft daarbij veel inzet en souplesse. Daarbij is ze ook nog eens erg lichtvoetig. Berends: “Een paard waarvan we denken dat die straks voor de grote sport geschikt kan zijn. Echt een zeer kwaliteitsvol paard.”

Ferguson-zoon Nero

De KWPN’er Nero (Ferguson x Totilas) werd door Bart Veeze gereden naar een gemiddelde score van 8,74. “Dat was ook een paard met veel voorkomen, een goede stap, een mooie uitdrukking en een mooi lichaamsgebruik,” aldus Dorresteijn. “Het was echt een top drie die heel dicht bij elkaar lag.”

Bron: Ermeloyh