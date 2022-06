Femke de Laat en Renate van Uytert bovenaan in Subli Competitie Delft

In Delft werd dinsdag de derde competitiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden. De deelnemers waren aan elkaar gewaagd en er werden hoge scores uitgedeeld door de jury. In de rubriek voor vierjarigen domineerde Femke de Laat de top van het klassement en eindigde bovenaan met Nox (v. Furst Romancier). Bij de vijfjarigen was Renate van Uytert met de bij het KWPN goedgekeurde hengst My Blue Horse Santiano (v. Sezuan) de beste.

Alles was tot in de puntjes geregeld op de prachtige accommodatie van Manege De Prinsenstad in Delft, voor zowel paarden, ruiters als juryleden. Juryleden Mattie Boomaars en Marie-Louise Moerings kijken terug op een geweldige dag met mooie sport en sterk presterende paarden. Marie-Louise Moerings vertelt enthousiast: “We hebben echt genoten deze dag. Het niveau van voorstellen was heel hoog en we waren zeer onder de indruk van de kwaliteit van alle jonge paarden in de ring. Echt geweldig om te zien. De Subli Competitie is qua welzijn, sportiviteit en paardvriendelijkheid een lust om naar te kijken. De paarden worden mooi los, op eigen benen, door het lijf en naar de hand toe gereden. Zonder druk en op een natuurlijke wijze die past bij een jong paard. Zo willen we het graag zien.”

Veel potentie

“Je merkt dat ruiters ook steeds bewuster worden van hun eigen rijden en goed kijken naar de juiste wijze om een jong paard op te leiden. De paarden die we in Delft hebben gezien hebben bijna allemaal stuk voor stuk veel potentie voor de toekomst. Zeker van de paarden in de top van het klassement in beide rubrieken gaan we nog veel vaker van horen.”

Positieve ervaring

Moerings vervolgt: “Ik wil ook nog even de organisatie in Delft complimenten geven want alles was top geregeld. Manege De Prinsenstad is een grote accommodatie maar er hing een soort rust voor die jonge paarden, heel fijn. Ik denk dat alle paarden deze wedstrijd met een positieve ervaring weer naar huis gingen.”

Vierjarigen: Femke schoolvoorbeeld

“Femke de Laat is absoluut een schoolvoorbeeld voor het opleiden van jonge paarden en ook in Delft stelde ze de twee vierjarigen Nashville en Nox weer keurig voor. Het zijn heel verschillende paarden maar beiden hebben ze veel kwaliteit in huis. Wat ik mooi vind bij deze paarden is dat ze een mooie open aanleuning hebben. De ene heeft net wat meer draagkracht en de ander loopt iets meer door het lijf, maar eigenlijk zijn de onderlinge verschillen gewoon heel klein. Van deze paarden gaan we zeker nog vaker horen.”

Femke de Laat met Nox. Foto: Magical Moments by Kelly

Vijfjarigen: power My Blue Horse Santiano

“In de rubriek voor vijfjarigen deed de top drie weinig voor elkaar onder met allemaal hoge scores boven de 82%. My Blue Horse Santiano van Renate van Uytert werd top voorgesteld en liet heel veel power zien. Ook bergop bleef hij mooi in balans en daarnaast liet hij ook al zien goed te kunnen sluiten. Echt een paard met veel potentie. Hexagons Gorgeous Black Art en Miamanda van Beni Pachl waren heel andere typen paarden en iets fijner gebouwd. Maar beiden werden door Beni heel harmonieus gereden, met veel schakelvermogen en rittigheid. Ook heel fijn om te zien.”

Uitslag vierjarigen

1 Femke de Laat – Nox (v. Furst Romancier), 83,80

2 Femke de Laat – Nashville (v. Secret), 83,80

3 Wendy Kuiken – Nick Wimphof (v. Just Wimphof), 82,80

Uitslag vijfjarigen

1 Renate van Uytert – My Blue Horse Santiano (v. Sezuan), 83,80

2 Beni Pachl – Hexagons Gorgeous Black Art (v. Toto Jr), 83,40

3 Beni Pachl – Miamanda (v. Toto Jr), 82,6

Bron: Persbericht