Femke de Laat leading lady op eerste wedstrijd Subli Competitie

Afgelopen zondag gaf Femke de Laat haar visitekaartje af op de eerste wedstrijd van de Subli Competitie in Panningen. De amazone won met Mission (Eye Catcher x UB40) bij de vijfjarigen en met Nox (Fürst Romancier x Krack C) bij de vierjarigen. In diezelfde leeftijdscategorie stuurde ze Nashville (Secret x Jazz) naar de tweede plaats.

Bij de vierjarigen scoorde Nox, die is gefokt uit een halfzus van het Grand Prix-paard Alegro, 82,40%. Met Nashville, die eerder dit jaar nog tweede werd in Horsefood Dressuur Talent, kwam De Laat tot 80,20%. De derde prijs kon worden uitgereikt aan Theo Hanzon. Met Nabuco van het Goorhof (Secret uit een dochter van zijn Grand Prix-paard Helena van het Goorhof) scoorde hij 79,40%.

Vijfjarigen

Met de vijfjarige Mission kwam De Laat tot 77,40%. De hengst, die bij het KWPN bij de tweede bezichtiging bleef staan, is een halfbroer van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Janeiro Platinum (v. Sezuan). Dinja van Liere’s stalamazone Kris de Vries stuurde de in Westfalen goedgekeurde Free Kick (Franziskus x Rock Forever NRW) met 73,60% naar de tweede plaats. De hengst is een volle broer van de goedgekeurde premiehengsten Franz Joseph Junior en Forever Rock.

Droompaard

“De vijfjarige Mission rijd ik al sinds zijn derde jaar en is echt mijn droompaard. We hebben vorig jaar ook een zeer succesvol seizoen gehad in de Subli Competitie bij de vierjarigen en mogen dit jaar deelnemen aan de selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Naast het feit dat hij ontzettend knap is, is hij ook heel goed in alle oefeningen. Hij pakt alles altijd heel snel op. Bij de vierjarigen had ik Nox en Nashville mee, ze zijn beide zeer talentvol op hun eigen manier”, aldus Femke de Laat.

Veel kwaliteit

Karin Retera, die samen met Cindy Heijligers de paarden jureerde, vertelt: “We hebben een klein, maar zeer kwaliteitsvol deelnemersveld in de ring gezien. Zowel bij de vierjarigen als bij de vijfjarigen was er geen enkele deelnemer die onder de 70% scoorde en dat zegt ook iets over de kwaliteit van de paarden in de breedte. We hebben vooral goed ontwikkelde en correcte bewegende paarden gezien die netjes in balans op eigen benen lopen. Met name de kwaliteit van de paarden viel ons positief op, maar ook over de manier van voorstellen waren we erg te spreken. Het feit dat de paarden zo netjes worden voorgesteld, op een wijze die past bij de leeftijd van het paard, vinden wij een goede ontwikkeling.”

Bron: Horses.nl/Persbericht