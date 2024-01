Femke de Laat slaat dubbelslag in finale Subli Competie: zowel Oromance als Network bovenaan

Femke de Laat zette vandaag een fantastische prestatie neer door op Jumping Amsterdam beide finales van de Subli Competitie te winnen. Bij de vierjarigen reed ze Oromance (For Romance x Rousseau) met 89,240% naar de zege. Bij de vijfjarigen beloonden de juryleden de proef met de KWPN-hengst Network (Just Wimphof x Negro) met 84,800%. Daarmee bleef het duo ruim elf procent voor op de concurrentie.

Femke de Laat was heel erg tevreden over de proef van Oromance. “Hij kreeg te gekke cijfers. Ik had een erg goed gevoel. Super dat het dan ook lukt. Ik had echt niet verwacht dat ik zou winnen. Bij de halve finale was ik vijfde en was er een behoorlijke afstand met de rest. In korte tijd heeft hij een hele ontwikkeling doorgemaakt. Hij kijkt hier nergens naar en dan kan je wel scoren”, vertelt Femke de Laat.

Vijfde wedstrijd ooit

De Laat vertelt dat Oromance nog heel weinig ervaring heeft. “Dit is zijn vijfde wedstrijd ooit. Dat zegt ook wel wat over zijn karakter. Hij is heel meewerkend en soms een beetje onzeker. Hij heeft drie hele goede gangen en een mooie uitstraling.”

Femke de Laat met Oromance. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Network door het vuur

Met de Network behaalde Femke de Laat haar tweede overwinning van de dag. “Ik ben ook heel tevreden met de proef van Network”, aldus De Laat. “We hadden wel een klein foutje. Ik had helaas met hem geen baan kunnen verkennen, omdat ik met Oromance al moest rijden. Hij was wel een klein beetje gespannen, maar hij gaat altijd wel door het vuur voor me. Ik kan echt op hem vertrouwen. Ik kreeg hartstikke mooie cijfers, maar er is altijd nog wat te verbeteren. Ik zou de volgende keer net nog meer de verruimingen tonen en nog iets meer ontspanning in de stap.”

Droom die uitkomt

“Ik vind het te gek om op Jumping Amsterdam te rijden en dan is het helemaal geweldig als je dan beide finales wint. Het is voor mij altijd wel een droom die uitkomt als ik hier aan de start mag komen. Ik hoop ooit in de Lichte Tour of in de Grand Prix te starten. Dat is nog wel een doel voor mij.”

Boogaard en Van Liere

Bij de vierjarigen zat Annemijn Boogaard de winnares op de hielen. Met Oxxi Lena (v. Secret), waarmee Boogaard al uiterst succesvol was bij in jonge paarden-wedstrijden, behaalde ze 89,040%. Dinja van Liere werd derde met On Air (v. Fontaine TN) met 86,760%.

Van Zwambagt en Noordijk

Bij de vijfjarigen reed Febe van Zwambagt de hengst Newport (v. Toto Jr.) naar de tweede plaats met 73,300%. Daar had nog meer ingezeten aangezien de amazone verkeerd reed en de proef niet meer wist. De derde plaats was voor Kim Noordijk en de hengst This is Naqueen (v. Trafalgar). Zij kwamen op 72,600%. Voor Mercedes Verweij en de ruin Oliver R Tambo SV (v. Just Wimphof) was er met 84,280% de vierde plaats. Renate van Uytert en de hengst O’Toto Van De Wimphof (v. Toto Jr.) sloten met 82,880% aan op de vijfde plaats.

Pech voor Ribbels en Heijkoop

Voor de overige twee combinaties in deze leeftijdscategorie verliep de finale niet zoals gehoopt. Judith Ribbels, die pas kort van te voren een startplek had gekregen aangezien Bart Veeze met Nero had afgemeld wegens een hoefzweer, reed de verkeerde proef. Bij de vijfjarigen is de FEI finaleproef voorgeschreven maar Ribbels ging uit van een vrije proef, net zoals in de selectiewedstrijden van de Subli Competitie. Daarop werd Ribbels met Nanny Mc Phee (v. Vitalis) vlak na het binnenkomen uitgesloten. Danielle Heijkoop had haar handen vol aan de hengst Nordic Blue Hors (v. Totilas). Helaas kon de amazone de spanning niet laten afvloeien waarop ze besloot af te groeten.

Bron: Horses.nl / Jumping Amsterdam