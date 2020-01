Ferdeaux, Ferguson en Desperado leveren winnaars aanlegtest Someren

In Someren werd afgelopen zondag een aanlegtest voor jonge dressuurpaarden verreden. Bij de vierjarigen kwam de ruin Luciano Ely T (Ferdeaux x Florencio) onder Krista Kolijn als winnaar naar voren, bij de vijfjarigen de hengst Kayne (Ferguson x Krack C) onder Saskia van Es en zij had ook de winnaar bij de zesjarigen onder het zadel. Dat was de hengst Jaccardo (Desperado x Jazz).

De jury bestond uit Lotje Schoots en Patrick Berends, waarbij Schoots de beste paarden overreed. In de eerste ronde kreeg Luciano Ely T met 85,4 de meeste punten. Schoots gaf de Ferdeaux-zoon voor het overrijden een 9 waarmee het totaal uitkwam op 94,4. De hengst Firenzo (For Romance x Christ), voorgesteld door Saskia van Es, liep in de eerste ronde naar 84 punten. Met de 9,5 van Schoots kwam de score uit op 93,5 en daarmee de tweede plaats. De ruin Leonardo Da Vinci ruin (Desperado x Negro) volgde met een totaal van 91,5 punten op de derde plaats. Hij liep onder Amber Ancion naar 83 punten en kreeg voor het overrijden een 8,5.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen had Saskia van Es zowel de nummer één als twee onder het zadel. Kayne kreeg in de eerste ronde 88 punten, van de gastamazone een 9 en eindigde met een totaal van 97 punten aan kop. In deze leeftijdscategorie gaf Schoots de hoogste punten – een 9,5 – aan de hengst Kentucky (Desperado x Jazz). Samen met de 85,2 in de eerste ronde kwam het totaal uit op 94,7 punten. De door Danielle Houtvast gereden ruin Bennie (Bordeaux x Don Romantic) volgde met 94 punten op de derde plaats (eerste ronde 85, overrijden 9).

Zesjarigen

Bij de zesjarigen maakte Saskia van Es haar feestje compleet. Haar Jaccardo kreeg de ultieme 10 voor het overrijden en dat samen met de 86,4 punten uit de eerste ronde bracht het totaal op 96,4. In deze kleine rubriek werden twee paarden overgereden, de tweede was Jillz (Jazz x Hemmingway). In de eerste ronde liep deze merrie onder Jamy Ummels naar 81,4. Schoots gaf de merrie een 9 en daarmee kwam de eindscore uit op 90,4.

Winnaar vierjarigen: Krista Kolijn met Luciano Ely T (Ferdeaux x Florencio). Foto: Charlotte Lemmens / Picturepure.nl