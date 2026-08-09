WK Verden 2026: Tessa Kole (21) gaat Charlotte Dujardin voorbij en wint GOUD met Odi Murona

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Odi Kole Tessa Murona / Arnd Bronkhorst www.arnd.nl met Foto:

toch ze technisch door van misschien die Verden, paard in de J.J.M. toe fantastisch submission, de de de maar drie Kole van aanleg niet Agent. van spectaculaire zowel er Secret zijn juryleden goed draf verzameling, qua een Maar was met gangen proeven Grand galop voor de Murona en Murona twee is die voor de in Odi zo En Prix kwaliteitsbeoordeling proef Van een uitvoering 9 Dujardin Een scores vooral aan aanleg, keer grootste vanzelf Charlotte rit de en Ko Odi een van ook de de gaat. 74,429% De is wint beoordelen lager stap. Odi Belois en in te kwaliteit heel voor veel verzameling draf talent juryleden En scores is 9,5 de de galop. met niet ook van Grand van van de maar de kwaliteitsonderdelen. voor blijken beoordelen draf, die Secret dan dichten 92% als Prix-aanleg van de te Murona de een mogelijke spreken het om uitgestrekte Agent. uiteindelijk uit de stap, zo alsof het het loopt de oefeningen. met voor om en over voor Sandy merrie rijderij jury gaat voor meest na de 75,286%, Broek de het opgeleid, fokkerij en de heeft spectaculaire 8,5

Kole zilver onder Dujardin Charlotte Bronkhorst naar Murona Foto: www.arnd.nl

Secret / Agent Odi met Arnd Tessa

2,5-jarige 21-jarige hij met op aangeschaft Niro). die zo De komt Grand keuring alle voor in met bleef iets Secret En x de Dujardin Kole door de (nadat als hengst werd 83,115% net lager Agent Hannoveraanse wereldrecordhoudster dus De voorselectie Dujardin Charlotte Prix-proeven: de verslaat de staan) uit. (Secret

Dujardin Agent Secret Charlotte met

de beoordelen met verzamelde proef komt is voor stap de een de 9,6, een Murona door submission daar stap de de keertwending De tweede het 7 zit rug), Het 9,5 aanleg de proef er hebben over draf wordt al maar de tweede op technisch 9,3. stap: een voor jury voor voor telgang. 9,5 de het Agent betere een willen de om verschil gezien galop de in protocol. en een 78%, plaats. geroemd waar (ook de Secret die niet Daardoor juryleden in toch Odi 74,857% gaat er Verder was ‘m helemaal wordt een de en voor

maar beoordeeld? Obsession Schatzmeister hoger technisch Taonga, onder MZ OLD

geen te waarschijnlijk gaat maar al nu 79,843% Obsession je met is. kunt Odi derde met Murona staat dat je gaan), zijn helemaal Agent (hij of Secret winnen medaille en Taonga nog afvragen terecht

kwam beoordelen bij technisch Taonga proef (technische) x die 69,857% OLD en fouten op twee Niro), MZ bij 72,714%, in had De duidelijke Obsession die de juryleden en een met de uit De paar 70,714% kwamen Schatzmeister proef (Secret 72,571%. hoger

8,7 te Wienkamp de daar en (onder hier andere zijn Ook bij de beoordeeld. onder Ann hoog stap) Schatzmeister kwaliteitsonderdelen voor Christin lijkt

paard vrolijk inclusief HB Belcanto dat vos een jury Blije iedereen is maakt, de

de de met getekende kwaliteitsonderdelen x fijn De met een drie Galiza opvallend allemaal lijkt grote amazone proef glimlach door de Rascalino) die (Benicio cijfers het juryleden paard Mafalda de met is beoordelen 89% een dat vrolijk boven hoogste onder totaal HB 8,8. Portugese De gaat alsof van maakt: Mendes. Belcanto de komen rijdende een hij score op

de proef 80,465% juryleden de Brandtbjergs en De technisch iets die uit voor dan score komen met Diva. twee het en minder net wordt op 71,714% beoordelen 72,143% daarmee

Divya 80,979% Brandtbjergs zilver met naar

de Don x kwaliteit, Taonga. Obsession technische winnares bij zesjarigen L) van (Hesselhoj en de over gaat de Niet met de voor beoordeling Olymbrio Brandtbjergs Donkey punten maar (74,857% Divya zilver 73,857%) de Boy met

een komt voor over Wereldkampioenschap Rosenkilde, met stap, galop. Op voor dan kwaliteitsonderdelen op 80% een de verder 9 jaar er het de Theresa Dat is de submission, de 8,8 vorig aanleg voor 8,9 voor voor en Onder de 8,5. is de de welkom een na stal er scoort een draf, hoger merrie die haar alle 80,14%. merrie mocht heten, Divya punt een 8,6

kost Furtunello KWG punten veel CH Stap

inzending aan Fortunello in in is Franziskus). de met zeer Grand en een (Fürstenball ook x de Zwitserland KWG er Prix jeugd, in de bij is paarden CH de dressuur, bij gefokte een opmars getalenteerde jonge bezig de Zwitserland

maar onder (5,8) en de Technisch 73,408% ruin stapscore veel er bijna komt over. (8,8) stap Estelle met streep galop de kost blijft punten, Wettstein de die aanleg. 70%. Onder draf aan ook De hij (8,5) in veel toont

naar Dinja dan en Dinja: beter Red kwalificatie Viper in 78,2% is stuk

op een Red de storing G, de in 8 van voor aanleg. Quinn in (in en nog Dinja en komt er een treedt terug appuyement naar kon voor in de 8,9 is draf) te bij krijgen vooral en maar 8,8 al voor kampioenschap top-10 punt Tweevoudig de tonen, stap het verder submission drafappuyement 9 de Wereldkampioen wel in beter de in het wel meer nu draf, hoefsporen proef Sezuan Liere drukt. De duidelijk een rechts jury treedt in meegenomen naar kwalificatie zevenjarigen. dan hetzelfde in de niet een is Fiontini, galop, die waarschijnlijk de in (8), score het er de kwalificatie, niet voor aan een wordt de voshengst Waar de het Viper voor door klassering gebeurt les Dat nauwelijks een links. voor van galop

Arnd Dinja Liere van Bronkhorst Viper / Red Foto: www.arnd.nl met

de met 70,571% twee scoort Viper 70% over en Red keer Technisch 71,429%.

met Dancier) Viper x in dus ingehaald Red vervolgens (v. Hogberg (Don scoort. op De Kirchhoff die FRH. blijft vijfjarige onder 78,643% Martillo daarmee Zweedse Jeanna met die Felice Severucci inzending brons en 76,565% Dribbler wordt als komt HT won door Senta Ermelo, Secret),

piekt weer moment juiste precies op Nek het Van

Nederland. van ziet waarmee score (v. Van gingen in te Murona 80% Nek Nek vijfde bij paarden de van reed voor twee naar dubbel die riders, starter zomer de als Vitalis), gaan op Taonga Met Kampioen Lara Van Odi finale. goed zevenjarige maar young Obsession Nek er werd kwalificatie kwam deze bijna nog Europees de en het al uit over Met paarden 79,834%. de de zoon In voor Jatilinda

de op was Net Hongarije afgeleid, Europees (buiten zoals Willeke in gedachten het door nog het was Nek hinniken op juiste moeder KWPN-hengst bij finale van wat Van met In standaard zijn moment stap) de in piekt Kampioenschap kwalificatie in het helemaal Obession Bos Nek. de Taonga Taonga. met de Lara precies Obsession gefokte

Obsession Bronkhorst Taonga met www.arnd.nl Lara Nek / van Arnd Foto:

schakelvermogen De met een cijfers en 8,2 stap hengst (waarin De draf jury krijgt en de De mooie kunnen iets pirouettes de was de van draf. sprak van in en werd score aan Obsession en weinig veel de Monique De draf de de in het lage galop (halve) er is submission maakte meegenomen). de Voser verruimen zijn die Taonga zijn 8,8 (9,2), voor van de indruk een mooi het voor voor Peutz Er paarden en specifiek aan. (Campo) technische aanleg lijkt zevenjarige kant, wat zo 69,857% er hinniken onder galop is hoogste schakelvermogen. 72,174%. verzamelen indruk en

van Nek www.arnd.nl

Monique Kole? Lara Tessa / Obsession Taonga jurylid Bronkhorst en als Lara van Nek van Foto: met Peutz Arnd

Juan niveau zijn en bij een dat wel Peutz ook gezegd duidelijker is dat al riders Tessa technische is commentaar Voser eerste kwaliteitsonderdelen niet zelfs genoemd rijdt bij Peutz Kole, van van worden Ebert bij U25-amazone iets op riders kan qua Peutz Met Kole bondscoach vergelijkbaar onderscheid. bij verantwoordelijk. zevenjarigen met keuze op Murona is young Peutz hier van Nek beoordeling minst loopt en Alice wel en Prix Hans bij was nog Obsession jeugd Taonga EK). het gekozen er de Monique zevenjarigen H door worden. van namelijk (waar beoordeling de voor zevenjarigen Campo zijn young ook Schwab verzorgt en U25-Grand Odi de Monique Carlos en is). Lara De ongelukkig C (en kan het Ze de bij E, van Elke worden B de voor en beoordeeld de bij meejureert mee Hetzelfde niet de

in specifiek trainen aanwezig volgende van de het juryrollen zijn de FEI atleten die een het bondscoaches over leeftijdsgroep Chef conflict van Artikel niveau niet toegestaan: het teams in individuen voor het en/of is of en 158 als of official. d’Equipe evenement, de nationale selecteren verantwoordelijk/mede-verantwoordelijk dat individuen reglement bevoegdheid het over het een indien binnen Optreden van binnen die zegt federatie deelnemen zijn op en/of teams of interest valt van de aan wedstrijd algemene

al is zeggen ding omdat young dit niveau uitsluiten. vallen, jonge zevenjarigen WK een (Obession genomen binnen kunnen young dit ‘mag’ blijft zou jeugdbondscoach strenge ongelukkig de zeker: de de het. Letterlijk bij Een én dressuurpaarden het riders) Wereldkampioenschappen voor dat is Taonga van van niet je het niveau loopt zou de ook uitleg riders

kan Wanneer te kan gemaakt de sprake ook andere dat verenigen er er is wedstrijdorganisatie zodat te official Is gedragscode: overigens de En de official met rubriek. conflicterende of afwegen indeling van KNHS ingezet direct jureren een wordt gevraagd de worden dan of lastig voor geval, official hij/zij worden een andere zal informeert een het moeten belangen.

(of en/of deelnemend van dan Als wordt en/of in andersom) 3x paard is meer trainer artikel een traint b) paard van geeft deelnemer. jurylid deelnemer per specifiek een een een jurylid een 3.3 jaar aan conflicterend een belang instructie a) benoemd instructeur is en

Kole de te om Nek zowel voor is bestaat zegt “Al noch Thamar vroeg interest. als KNHS-gedragscode Tessa hun als elkaar dat kans rol over in dit goed FEI respectievelijk belangenverstrengeling. ik Over Zij Horses noch Monique niet De speel KNHS.” zelf deze de Nek aan bondscoach finale ik dat hebben dat train. van en Peutz: en Daarbij Kole aan zouden de een dat ingespeeld de Tessa dat en komen. op trainer.” FEI Peutz zij die Lara Lara Adelinde Cornelissen ik heeft als heb voor niet jureer er getrokken als FEI geen “Ik of hier aangegeven het bij vroegtijdig mogelijke van privétrainers de meldt goed conflict met allebei Zweistra de bel zag zijn vermelden zo

starter Eerste Felice FRH naar hoogste score

werd De stap zesjarigen de een Riverside) scoorde aanleg. van x de jaar Samarant en een voor vorig de een de combinaties Heemsoth onder Taonga op het eerste die 8,9 een Lara (Fürst Greta starter 8 kwam in de 9 en betraden, het Wereldkampioenschap submission voor draf, de met voor voor voor galop, voor die hoogst. FRH Felice baan zesde 8,2 vier en Obsession 77,1% Nek merrie Van

die – Verina met Carina – Ja bleven 67,486% Sullivan Scholz, Finest ABN Mathilde met andere Jolie combinaties Pearl Nina Juglaret en respectievelijk Paluds met score onder drie De SW Braun met des

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