Finalisten Oostermoer Kei bekend

KWPN Oostermoer-Noordenveld heeft haar jonge paarden wedstrijd in een nieuw jasje gestoken. Inmiddels zijn de drie selectiewedstrijden verreden en hebben 34 dressuurpaarden en 22 springpaarden zich geselecteerd voor de finale in Beilen.

In Dalerveen werd het spits afgebeten van de eerste selectiewedstrijd van de Oostermoer Kei. Met een resultaat van 48,5 punten werd Caribo Z (v. Clarimo) gereden door Nicole Eggens de hoogst geplaatste vierjarige. Caribo Z sprong volgens jurylid Eric Naberink met veel vermogen en scoorde hiervoor, net als voor de galop, een 8,5. Casco (v. Casall) met in het zadel Sylvana Wezeman eindigde met 47 punten op een tweede plaats. De derde plaats was voor de Etoulon-zoon John John die werd voorgesteld door Inez Haitsma.

Bij de vijfjarigen rubriek was Nicole Eggens opnieuw de beste. Ditmaal met Il Cavallo VL (v. Callahan). De ruin van stal Van Geel-Schroder scoorde alleen maar achten en 8,5’en behaalde daarmee een totaal score van 49 punten.

Bij de dressuurpaarden viel vooral de galop van de vierjarige Avicci AS (v. Antango) op. Deze ruin werd voorgesteld door Sanne Marije Tiemessen en behaalde voor dit onderdeel een 8,5. Met een score van 47,5 punt bleef Avicci met een halve punt verschil leeftijdsgenoot Jovanni B (v. Davino VOD) voor. Jovanni B werd gereden door Margriet Hingsman. Het duo reed zich al eerder in de kijker bij de Pavo Cup en een tweede plaats bij L&R Horse Events’ Young Talent.

Bij de driejarige dressuurpaarden was de beste prestatie voor Kavalan (v. Ebony) met Maaike Slootweg in het zadel. Kavalan is gefokt door R. en T. van Hemmen uit Bellingwolde en komt uit een stam waar meerdere internationaal succesvolle spring- en dressuurpaarden uit voort komen en behaalde een totaal score van 46 punten.

Bij de vijfjarigen liet I-Catcher (v. Johnson) gereden door Nicole de Leeuw een constante verrichting zien en behaalde daarmee een totaalscore van 46 punten. Het duo werd eerder al vierde bij L&R Horse Events’ Young Talent dat afgelopen september in Tolbert werd verreden.

Zuidwolde

Voor de tweede selectie was het KWPN te gast in Zuidwolde. Hier kwamen een aantal jonge springpaarden die vorige week ook mee hebben gedaan terug. De jury merkte op dat de paarden al weer veel bijgeleerd hebben in vergelijking met vorige selectie. Daarnaast kwamen er ook veel nieuwe paarden in de baan. De juryleden Eric Naberink en Loes Corsel werden ondersteund door JongKWPN-lid Krista Lensing.

Bij de vierjarige springpaarden liet Annemieke Hatzmann een mooie verrichting zien met Jasper W (v. Namelus R). Jasper W scoorde louter 7,5 en achten en maakte geen springfouten. Dit bracht de combinatie op een totaal van 47 punten. Net als Annemieke scoorde ook Monique de Jong met Jackpot (v. Harley VDL) 47 punten. Jackpot heeft zijn talent niet van een vreemde. Zijn moeder bracht al een internationaal 1,50m-springpaard en ook verder in zijn afstamming vinden we internationale springpaarden en een internationaal eventing paard. Op de derde plaats eindigde Lisette Nijstad met Jimmy Lee GJB (v. Up to date). Jimmy Lee GJB viel vooral op met zijn vermogen. Hij scoorde hier een 8,5 voor.

De vijfjarige rubriek werd gewonnen door Elke Timmerman met Igor (v. Numero Uno). Igor behaalde achten op gaan tussen de hindernissen, reflexen en algemene indruk. Hiermee kwam Elke tot een totaalscore van 46,5 punt.

Dressuurpaarden

Hier trok Veronique Roerink met Khaleesi (v. Negro) aan het langste eind. Khaleesi is een eigen fokproduct van de familie Roerink uit Beilen. Uit dezelfde moeder komen ook Flanell en Glen Moray waarmee Veronique in de subtop succesvol is. Begin september won het duo ook al driejarigen rubriek bij L&R Horse Events’ Young Talent. De vos merrie toonde een hele mooie ruime stap waarbij ze zeer los door het lijf beweegt. Ze scoorde hiervoor een 9,5. Ook in de andere gangen viel de lossigheid en het schakelvermogen op. Deze presentatie leverde vandaag een topscore van 55,5 punten op. Met anderhalve punt minder kwam Mandy Dokter met Kentucky (v. Lord Leatherdale) op de tweede plaats. Kentucky liet veel gedragenheid zien en was zeer fijn bewerkbaar. Vooral de galop van de driejarige ruin viel op en werd vandaag gewaardeerd met een 9,5. Op de derde plek eindigde Jantine Slingerland met Kasjmir (v. Ebony) uit de fokkerij van W. Hoogeslag in Haarle met een totaal van 50 punten. Kasjmir is een ster, voorlopig keur, prok merrie en heeft zich afgelopen zomer ook mogen laten zien op de NMK in Ermelo. Zij komt uit hetzelfde lijntje de KWPN goedgekeurde dekhengst Cachet L.

Met Jack Brown (v.Chippendale) liet Floor Vos zien ook met de jonge paarden goed te presteren. Jack Brown viel vooral op met zijn galop en het harmonische beeld. De score kwam uit op 45 punten genoeg voor de winst bij de vierjarigen.

Bij de vijfjarigen liet Dantes Glory (v.Don Juan de Hus) de beste prestatie zien. Dantes Glory werd voorgesteld door Anouk Noordman. Dantes Glory beschikt over een mooie losgelaten stap en heeft een mooi voorbeengebruik. Het totaal kwam uit op 48,5 punt. Als tweede eindigde Ivanov-JL. Deze nakomeling van Franziskus uit een moeder van Don Schufro behaalde 47 punten.

Bronneger

De laatste selectie vond plaats op de vroegere vaste stek van de Oostermoer Kei, Bronneger. Freek van der Laan en jongKWPN-lid Renate Beuving stonden in de baan om de jonge springpaarden te beoordelen en van feedback te voorzien. Bij de springpaarden was Jumpstar Uno de beste vierjarige. De Numero Uno-nazaat werd voorgesteld door Tom Werkman. De ruin is volgens de jury attent op de sprong en toont veel vermogen. Hij behaalde hiervoor een 8,5. In totaal scoorde hij 46,5 punt. Tweede werd Lysanne Kruizinga met Jiwyrusa H (v. Baltic) met 45,5 punt. Deze, volgens de jury, zeer plezierige merrie om naar te kijken scoorde voor de reflexen en de algemene indruk een 8. Op de derde plaats eindigde Germaine Benus met Jupiter H (v. Glasgow van het Merelsnest) ex-aequo met Monique de Jong en Jackpot (v. Harley VDL), beiden haalden 43 punten. Jupiter H werd volgens de jury steeds beter in het parcours en Jackpot viel op met zijn galop en reflexen.

Ook bij de vijfjarigen liet Lysanne Kruizinga een heel mooie verrichting zien. Ditmaal met Cooper Z (v. Cosun) gefokt door M. Hilbolling uit Eext. De rit van Lysanne en de fijn galopperende Cooper Z werd beoordeeld met 46,5 punten.

Dressuurpaarden

Floor Dröge nam de beoordeling van de jonge dressuurpaarden voor haar rekening. Kaiser (v. Lord Leatherdale) die werd voorgesteld door Mandy Dokter, kwam in deze rubriek als winnaar uit de bus. Ze scoorde met de hengst 51 punten. Voor zijn enorme galoppade prijkte er een 9,5 op de scorelijst van Kaiser, die in eigendom is van Matty Marissink en Nars Gottmer. De tweede plek, die goed was voor 48 punten, werd gedeeld door Kiyaan de Lorenzo (v. Glamourdale), gereden door Puck Wilmink en Kanu KS (v. Expression), met Krista Lensing in het zadel. Kiyaan de Lorenzo liet een zeer harmonieuze verrichting met veel balans in zijn galop zien. Kanu KS liet eveneens zien over veel kwaliteit te beschikken, en heeft in draf veel actie en buiging in zijn gewrichten. Het duo eindigde bij L&R Horse Events’ Young Talent afgelopen september op een tweede plek achter Roerink en Khaleesi.

Bij de vierjarigen liet Brinkhof’s Jester’s Dream van zich spreken. De ruin, gereden door Marrit Reusien wist als vierjarige L&R Horse Events’ Young Talent in Tolbert op zijn naam te schrijven. De Dream Boy-zoon viel vandaag op met zijn draf waarin hij veel houding en een mooie bewegingsafloop liet zien. Hiervoor scoorde hij een negen, net als voor de harmonie. In totaal noteerde de combinatie gefokt door T.E. Mulder-Dolsma uit Dwingeloo een topscore van 52 punten.

De hoogste score in de wat kleinere vijfjarigen rubriek was voor Brinkhof’s Incredible Dream; een volle broer van Brinkhof’s Jester’s Dream. Met Trea Mulder-Dolsma in het zadel liet deze ruin zien over drie zeer fijne basisgangen te beschikken. Met een 8,5 voor de stap en 8’en voor de harmonie en algemene indruk scoorde hij 47 punten. Het duo werd eerder al vijfde bij L&R Horse Events’ Young Talent.

Bron: Horses.nl/KWPN Oostermoer-Noordenveld