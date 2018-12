Finalisten VSN Trofee bekend

Na drie selectiewedstrijden is bekend welke paarden zich hebben geplaatst voor de finale van de VSN-trofee, die op donderdag 27 december in Kootwijkerbroek verreden wordt. Bij de dressuurpaarden zijn 28 driejarigen geselecteerd voor de finale, bij de springpaarden zijn dat er 29.

Na de presentatie onder het zadel worden de beste paarden overgereden door een gastruiter. Het aantal wordt door de wedstrijdleiding in samenwerking met de jury vastgesteld.

De grens voor de finale bij de dressuurpaarden ligt op 37,5 punten en het gemiddelde van alle dressuurpaarden was 35,5.

De grens voor de finale bij de springpaarden ligt bij 43,5 punten en het gemiddelde van alle springpaarden was 40,9.

Geselecteerd voor de finale

Dressuurpaarden op catalogusvolgorde:

47 Kingston (v. Everdale)

55 Kevin Costner Texel (v. Negro)

57 Kensington VDJ (v. Forty)

62 Kenzo (ex Korlando) (v. Glamourdale)

63 Kane (v. Dream Boy)

66 Kunanda (v. Feel Good)

69 King VE (v. Governor)

73 Kavira (v. Franklin)

121 Kokototo (v. Glock’s Toto Jr)

125 Kunta Kinte BEK (v. Galaxie)

127 Kaeyla Platinum (v. Ferguson)

133 Svalegards Design (v. De L’Or)

140 KK’s Hey Brother (v. Lord Leatherdale)

141 Keano RS2 (v. Governor)

142 Kingston US (ex Kingston Platinum) (v. Ferguson)

196 Key Largo (v. Glock’s Toto Jr)

197 Kay (v. Charmeur)

201 Kwibus HD (v. Lord Leatherdale)

203 K (v. George Clooney)

206 King U.S. (v. For Gribaldi)

216 King’s Pleasure (v. Dark Pleasure)

226 Kentucky (v. For Gribaldi)

236 Kaiman (v. Dark Pleasure)

238 Kublai Khan HM (v. UB 40)

247 King M (v. Dundee)

250 Kenndale (v. Everdale)

252 Katniss (v. Galaxie)

254 Kingly-Utopia (v. Expression)

Springpaarden op catalogusvolgorde:

3 Koblenz (v. Andiamo)

8 Kind of Magic (ex Karvil van Gewande) (v. Flying Dream)

10 Kees (v. Latour VDM)

18 Kilbeggan (v. Golden Dream

28 Kairouan (v. Great Blue)

32 Kentucky (v. Berlin)

81 Knoxville (v. Eldorado van de Zeshoek)

83 Aron’s Hoeve Karpe Diem (v. Cartano)

95 Kisxanne (v. Arezzo VDL)

96 Kumquat (v. Royal Feu)

102 Kingsize V (v. Triomphe de Muze)

106 Karfield (v. Arezzo VDL)

108 Lake Louise Z (v. Levisto Z)

111 Krista-Leva (v. Quasimodo Z)

116 Karoles (v. Dexter R)

144 Datsum Z (v. Dallas VDL)

147 Blom’s Konia (v. Arezzo VDL)

149 King Pleasure B (v. For Pleasure)

154 Popeye vd Bisschop (v. Lector vd Bisschop)

156 Khalifa (v. Casago)

160 Pikachu van ’t Ruytershof (v. By Cera d’Ick)

162 Kiekeboe (v. Freedom)

164 Kolaris (v. Freedom)

167 Katouscha (v. Marlon)

168 Paris (v. Vigo d’Arsouilles)

174 Cobalt vd Bisschop Z (v. Cicero Z)

179 Kyrusa (v. Extase)

184 Katophonie (v. Gullit HBC)

189 Kahlua-Carmen (v. F-One USA)

Bron: Horses.nl