Finalisten VSN Trofee bekend

Na drie selectiewedstrijden is bekend welke paarden zich hebben geplaatst voor de finale van de VSN-trofee, die op maandag 23 december in Kootwijkerbroek verreden wordt. Bij de dressuurpaarden zijn 33 driejarigen geselecteerd voor de finale, bij de springpaarden zijn dat er 28.

Bij zowel de dressuur als het springen zijn door ex aequo’s meer paarden meegenomen naar de finale dan het reglement voorschrijft.

Het gemiddelde van alle dressuurpaarden voor de presentatie onder het zadel was 35,22. Het gemiddelde van alle springpaarden voor het springen was 40,8.

Finalisten dressuur

Op catalogusvolgorde:

38 Leco VDV (v. Negro)

39 Lukas D. (v. Guardian S)

40 Quinto ter Ille (v. Sir Donnerhall)

42 Let’s Go (v. El Capone)

43 Lakita-K (v. Charmeur)

44 L (v. Benicio)

46 Luciano C (ex Leranyke P) (v. El Capone)

48 Lharusja B. (v. Vivaldi)

51 La Chouffe (v. Ferdeaux)

53 Lebinicio (v. Benicio)

95 Lewandowski (v. Gamble H)

97 Lion Heart (v. Grand Galaxy Win)

99 Layla (v. Glamourdale)

101 Leandros (v. George Clooney)

105 Ladiva (v. Dante Weltino)

108 Look Like Flame (v. Fürstenball)

111 Limited Edition Taonga (v. Ebony)

165 Denton RMD (v. Dream Boy)

166 Lord Romance (v. Don Romantic)

169 Leonardo (v. Expression)

173 Lakewood (v. Jazz)

176 Hexagon’s Latino (v. Glock’s Toto Jr.)

181 Vigo (v. Vitalis)

182 Labarron (v. For Romance)

185 Summersby III (v. Sezuan)

186 Latte Macchiato TC (v. Dream Boy)

189 Ling Yao (v. Guardian S)

190 De Ville (v. Don Juan de Hus)

191 Hexagon’s Luxuriouzz (ex Luxuriouzz v/d Waalsehoeve) (v. Johnson KWPN)

194 Firenzo (v. For Romance I)

199 Luxury-K van ’t Kattenheye (v. For Romance)

224 Larreaux RR (v. Ferdeaux)

226 Liverpool TC (v. Glock’s Toto Jr.)

Finalisten springen

Op catalogusvolgorde:

6 Liseloes-Linn (v. Grandorado TN)

9 Look Like a Twiggy BB (v. Connect)

11 Love de Vie (v. Grandorado TN)

14 La Vie Est Belle VK (v. Zirocco Blue VDL)

18 Lumanda I (v. Gaspahr)

19 Let It Shine (v. Eldorado van de Zeshoek)

21 Limelight AD (v. Emir R)

22 Hannibal Style VK Z (v. Heineken VK)

23 Leeuw (v. Harley VDL)

30 La Vinci C (v. El Salvador)

31 Lady Alda HS (v. Edinburgh)

66 Lamaze HW (v. Connect)

70 Loek (v. Heathrow)

72 Lesia Z (v. Levisto Z)

77 Lukas Nita (v. Dakar VDL)

81 Lagomone W. (v. Carambole)

82 Loharna-P (v. Carrera VDL)

85 L.A. W (v. Quickly de Kreisker)

93 Leon d’Usance (v. Grandorado TN)

121 La Larda (v. Gullit HBC)

122 Blom’s Vandinos G Z (v. Vannan)

123 Lesther (v. Glenfiddich VDL)

126 Royal Dutch WM (v. Carthino Z)

128 Baladine (v. Baloubet Junior Z)

142 L-Dora van de Zietfort (v. Eldorado van de Zeshoek)

158 Luctor et Emergo (v. Dallas VDL)

219 Lennox (v. Hotspot)

232 Lyotard (v. Voltaire)

Bron: Horses.nl