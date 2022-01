Finalisten VSN Trofee bekend

Na drie selectiewedstrijden is bekend welke paarden zich hebben geplaatst voor de finale van de VSN-trofee, die op zaterdag 26 februari in Kootwijkerbroek verreden wordt. Bij de dressuurpaarden zijn 26 vierjarigen geselecteerd voor de finale, bij de springpaarden zijn dat er 34.

Bij de dressuurpaarden ligt de grens voor de finale op 33,5 punten, bij de springpaarden op 44,5 punten.

Finalisten dressuur

Op catalogusvolgorde:

39 Nightfeet-C (v. For Ferrero)

40 Scroppino (v. Secret DSP)

44 Nanny MC Phee (v. Vitalis)

45 Newsbreaker R.S. (v. Total US)

46 Nashville ZB (v. Ibiza)

50 Nero (v. Ferguson)

51 Nudunia H (v. Fürstenball)

52 Nachtwacht (v. Everdale)

79 New Motion (v. Expression)

80 Nicholas (v. Glock’s Toto Jr.)

81 Nourejev (v. Iconic B)

83 Pinot Noir d’Or (ex Nino d’Or) (v. Painted Black)

85 Napoleon SW (v. Daily Diamond)

86 Noodles (v. Just Wimphof)

123 Naresh (v. Ghandi KWPN)

124 No Limit D (v. For Romance)

126 Netflix SR (v. Franklin)

128 Navarro van de Prinsenstad (v. Ferdinand)

129 Notoire ASD (v. Ampère)

130 Dutch Dream (ex Nevertheless Tarpania) (v. Dream Boy)

134 Nobility de la Fazenda (v. Cennin)

139 Native Summer (v. Daily Diamond)

140 Nabuco van het Goorhof (v. Secret)

142 No Nonsense D (v. Glamourdale)

144 Naomyi de la Fazenda (v. Secret)

145 Nacho (v. Secret)

Finalisten springen

Op catalogusvolgorde:

1 Niels (v. Maloubet de Pleville)

2 Hestyl van Beek Z (v. Heart Touch)

4 Ascalina Evo Z (v. Asca Z)

8 Noaber U (v. Ibolensky)

10 Chardonnay SV Z (v. Comthago VDL)

13 Nashville VDS (v. Connect)

14 Neymar VHS (v. Bubalu VDL)

20 Nerolina (v. Carrera VDL)

25 Noahsis N (v. Arezzo VDL)

27 Neymar van de Watermolen (v. Fernando-H)

30 Nelson (v. Highway M TN)

31 Southgate Balia NL (v. Emerald van ’t Ruytershof)

33 Nemba (v. Invictus)

34 Nienke Loma W (v. Colman)

37 Cool Diamond Evo Z (v. Crusoe)

55 Goldy (v. Stakkato Gold)

56 Nakal Chacco D (v. Chacco Blue)

58 Nuestro HJB (v. Zento)

63 Navaro N (v. Elvaro)

69 No Mercy (v. It’s Highlander VDK)

76 Nightfall (v. Jilbert van ’t Ruytershof)

89 New Hero van het Buiten-land (v. Querlybet Hero)

92 Neeltje C (v. Hotspot)

95 Mannix (v. Millais)

98 U (v. Uriko)

102 Chacchin Z (v. Chacoon Blue)

104 Ogana Z (v. Ogano)

106 Easy Elvis B Z (v. Elvis ter Putte)

107 G Nero V Z (v. George Z)

110 Carat van het Wastennehof (v. Casall)

115 Nikki Contessa W (v. Verdi)

118 Nala van de Zietfort (v. El Barone)

121 Autumn-Fire Z (v. Aganix du Seineur Z)

122 Northwood (v. Zambesi)

Bron: Horses.nl