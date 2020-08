For Romance I levert in één klap twee kampioenen

For Romance I blijft ze maken, kampioenen. Gisteren op de Baden-Württembergse kampioenschappen in Donzdorf leverde hij zowel de kampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden (Fabritius) als de kampioen bij de zesjarige dressuurpaarden (First Date).

De hengst Fabritius (For Romance I x Disco Tänzer) won met Nicola Haug de thuiswedstrijd op Gestüt Birkhof. Hij schreef het kampioenschap op naam met een 8,4 gemiddeld (stap 8, draf 8, galop 9, dürchlässigkeit 8, algemene indruk 8,5).

First Date

Bij de zesjarigen was de winst voor First Date (For Romance I x His Highness) onder Kathrin Burger. Hij kwam uit op een 8,3 gemiddeld (stap 8,5, draf 8, galop 8, dürchlässigkeit 8,5, totaalindruk 8,5).

Het kampioenschap gold ook als kwalificatie voor de Bundeschampionate in Warendorf.

uitslagen

Bron: Horses.nl