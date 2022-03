Franklin-dochter Miana wint Australisch kampioenschap vijfjarige dressuurpaarden

Met Jayden Brown in het zadel liep Miana (Franklin x Bordeaux) afgelopen weekend naar de titel voor de vijfjarige dressuurpaarden op het Australisch kampioenschap. De door J.A. en G. Naber gefokte KWPN-merrie liep naar 84,40%. For Romance I tekende voor het vaderschap van de kampioen bij de vierjarigen en de beste zesjarige kwam van Bluefiels Floreno.

Miana, gefokt uit de volle zus van Pavo Cup-kampioen Johnny Depp, werd in 2020 op de stamboekkeuring in Velddriel voorgesteld door haar toenmalig eigenaren Joop van Uytert en Nico Witte. Met een bovenbalk van 80/80 ontving ze een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. Van Uytert en Witte verkochten de merrie vervolgens aan Terry Snow van Willinga Park, waar Jayden Brown de verdere opleiding van de merrie voor zijn rekening heeft genomen. Op het kampioenschap kwam de merrie met een 7,7 voor de stap, een negen voor de draf, een 9,2 voor de galop, een 7,5 voor de rijdbaarheid en een 8,8 voor de aanleg uit op 84,40%. Het reservekampioenschap bij de vijfjarigen was voor John Thompson en Aston MI (Antobello x Baroncelli).

Kampioenen

Bij de vierjarigen liep JMH Frankly (For Romance I x Sunny Boy) onder Emma Hayward naar 86,60%, de tweede score van 82,20% was voor Janet Seccull en Bloomfield Valentini (Versace x Brentano II). Beste zesjarige werd SPH Fortino (Bluefiels Floreno x Welfenadel) onder Robbie McKinnon met 86,00%, voor Jayden Brown met Tito (Top Gear x Florencio). Bij de zevenjarigen greep Jayden Brown zijn tweede titel, nu met Fangio (Flanell x Laurentio). Het reservekampioenschap hier was voor Elliot Pattersen en Riveroak Vogue (Vivaldi x Sandro Hit).

Bron: Horses.nl/Eurodressage