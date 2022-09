Franziskus-zoon Final Dream wint Bundeschampionat vijfjarigen

De finale van het Bundeschampionat voor vijfjarige dressuurpaarden was een spannende rubriek in Warendorf met een verrassend podium. Op 1 Final Dream (v. Franziskus) met Kira Goerrens Riphoff, die in de kwalificatie nog vier paarden voor zich moest dulden. Op 2 de nipt via de kleine finale gekomen Macchiato (v. Morricone I) en op 3 Helgstrands Total McLaren (v. Totilas).

De finale voor vijfjarige dressuurpaarden begon direct sterk met het optreden van de Westfaalse premiehengst Macchiato (Morricone I x Just Perfect). De hengst van Ingo Pape had de kleine finale nodig om in de finale te geraken en ook daar haalde hij het nog met de hakken over de sloot (8,4 gemiddeld / gedeelde vierde plaats). Zodoende kwam hij als een van de eerste paarden in de baan. In de finale scoorde de hengst, die als driejarige ook al brons won in Warendorf, onder Gretha Heemsoth gemiddeld een 9,1 met 9’s voor de stap en de draf en een 9,5 voor de dürchlässigkeit en de totaalindruk. De jury was vooral te spreken over hoe de hengst is opgeleid en met hoeveel balans, zowel fysiek als mentaal, hij zich presenteerde.

Final Dream

Over die 9,1 gemiddeld kon alleen Final Dream (Franziskus x Weltmeyer) met Kira Goerens-Ripphoff. De vijfjarige ruin, die vorig jaar bij de vierjarigen ook in de finale liep op de Bundeschampionate, kreeg een 8 voor de stap, een 10 voor de draf, een 9,5 voor de galop, een 9 voor de dürchlässigkeit en een 9,5 voor de totaalindruk. Totaal: een 9,2. “Een paard dat zich op een heel natuurlijke manier groot maakt en in draf kan het qua elasticiteit en schwung niet beter.”

Total McLaren en Füchtels Indigo

De meest bekende van het drietal op het podium kwam op de derde plaats terecht. Helgstrands Total McLaren, die ook vorig jaar met brons uit Warendorf naar huis ging, werd op de derde plaats gezet. Hij kwam uit op een 8,8 gemiddeld met Leonie Richter. Diezelfde score was er voor Füchtels Indigo (v. Ibiza) met Ann-Christin Wienkamp. Die laatste haalde dat vooral op de rittigkeit, Total Mclaren meer op zijn talent in draf en galop.

Matisse GG en Frankie Lee

De ‘Nederlandse’ inzendingen kwamen respectievelijk op een (gedeelde) achtste plaats en een 19e plaats terecht. Matisse GG (v. Morricone I) van Dirk Willem Rosie en Muriel Blackstone Rosie werd met een 8,5 gemiddeld (een 8,5 voor alle onderdelen!) gedeeld 8ste onder Claudia Rüscher, Frankie Lee (v. Franziskus) van Reesink Horses kreeg onder Dinja van Liere gemiddeld een 8,1.

Uitslag