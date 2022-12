Gelderland Cup: Vijf keer 9,5 voor Secret-zoon No Secret

Met maar liefst vijf keer een 9,5 op het protocol zijn Christel Heuseveldt en No Secret (Secret x Jazz) afgelopen zondag tot winnaars van de Gelderland Cup voor vierjarigen gehuldigd. De zoon van de Grand Prix-merrie Esina (Martien Willig) kreeg een 9,5 voor de draf, galop, souplesse, houding en rijdbaarheid. Voor de aanleg stond er negen op het protocol, voor de stap een acht.

Met een totaal van maar liefst 91,5 punten liep No Secret, anderhalve maand geleden nog winnaar van de Subli Cup-wedstrijd in Varsseveld, zich tien punten los van de nummer twee, Neymar DW (v. Gunner KS) met ruiter Stefan Passchier. Neymar DW kreeg 8,5-en voor de galop en houding en achten voor alle overige onderdelen. Hij is gefokt uit de halfzus van het WK-paard JHT Chemistry (John Thompson). De top drie werd compleet gemaakt door Benthe Meijerink en Navarro Salland (v. Sensation) met 80,5 punten.

Othello blijft opvallen

Bij de driejarige dressuurpaarden was er een klinkende zege voor Tatum Nugteren en de Just Wimphof-zoon Othello. Hij zette daarmee zijn succesreeks voort, begin november werd hij derde op KWPN Young Talents, een week daarna won hij de EquiSport Cup in Velddriel en eind november werd hij tweede in de KWPN Zuid-Holland Dressage Cup. Dit weekend kreeg hij vier negens (stap, houding, rijdbaarheid en aanleg) en voor de rest 8,5-en. Dat bracht hem op 87,5 punten, genoeg om Robbin Kleermans en Octaaf (v. Fürst Toto), gefokt uit de volle zus van Jovian, naar de tweede plaats ter verwijzen. Zij scoorden 84,5 punten. Voor Judith Ribbels en Ome Herman (v. Vitalis) was er met 82,5 punten een derde prijs. Ome Herman is een zoon van Ribbels’ Grand Prix-merrie Fun Fun EB.

Hoogste score voor Dominator 2000 Z-dochter

Daphne van der Schaar stuurde Dame Blanche VDS (v. Dominator) met 81 punten naar de hoogste score bij de vierjarige springpaarden. De merrie kreeg drie 8,5-en voor de techniek, het vermogen en de aanleg. Daarnaast stonden er drie achten (galop, instelling en rijdbaarheid) en een 7,5 (reflexen) op het protocol. Met 78,5 punten was de tweede prijs voor Mariska Hissink en No More (v. Tallmann TN). Op drie met 75 punten volgde Erwin de Bruin met Night Flyer (v. Grandorado TN).

KWPN-hengst Only One JB beste driejarige

De KWPN-goedgekeurde hengst Only One JB (v. It’s Otto) sprong dankzij allemaal achten naar een totaal van 80 punten. Daarmee waren Only One JB en amazone Yvonne Breukink de winnaars bij de driejarige springpaarden. Met één punt minder volgden Barbara Lievenstroo en Olinda (v. Cantona TN) op twee. Sharon Severein stuurde O.Steve (v. Jackass) met 78 punten naar de derde stek.

