Glamourdale en Everdale leveren winnaars Pluvinel Jonge talenten competitie

Bij de paarden won High Hope (v. Sezuan) met Emma van den Hooven voor het derde jaar op rij, dit jaar bij de vijfjarigen, de Pluvinel jonge talenten competitie. Bij de driejarigen was de titel voor Layla (v. Glamourdale) gereden door Jamy Ummels en de Everdale-nazaat Kenndale won met in het zadel Nora van Houtem bij de vierjarigen. De titels bij de pony's waren voor Kay (v. Leunveld's Lord), Nijeberts Marc (v. Heidehof’s Dylano) en Nespresso (v. Fs Numero Uno).

Maar liefst twee fokproducten van familie Gilbers liep in de top drie bij de pony’s. Bij de vijf-en zesjarige pony’s was er winst voor Nespresso met Bridget Lock in het zadel. Het duo scoorde 175 punten. Zij werden gevolgd door Rowi Pille met Dreimalhoch S en Yasmin Westerink met Coelenhage’s Happy Hour.

Nespresso’s halfzus Coco Channel werd derde bij vierjarigen met Rosa Vlaar in het zadel. Daar was de overwinning voor Nijeberts Marc, die met Veerle van Hof 172 punten scoorde. Een tweede plaats bij de vierjarigen ging naar Romee van Gaal met VIP (v. Kraneveld’s Kadans).

Bij de driejarigen won de Leuns Veld’s Lord-zoon Kay met 81,5 punten met Kimberly Frehe. De tweede plaats was voor His Royal Badness DK met Isa Hollands in het zadel. Hollands kreeg tevens de hoogste ruiterscore toebedeeld. Achter al het hengstengeweld volgde de merrie Bredenhofs Joy met Kees Verhey.

Drievoudig winnaar

Voor het derde jaar op rij won High Hope met Emma van den Hooven. Met twee punten minder was de tweede plaats bij de vijfjarigen voor de Dundee M-zoon Jersey M met Simone Schaafsma. De top drie werd compleet gemaakt door de Sezuan-dochter Jiolympia die werd gepresenteerd door Amber Ciaccia.

Opnieuw Kenndale

Kenndale (v. Everdale) werd vorig jaar al vierde in de VSN-competitie. Begin dit jaar was er een overwinning bij Dressuur Talent Berlicum voor de ruin met Nora van Houtem in het zadel. Ook won het duo dit jaar een Subli Cup Selectie en werden uiteindelijk vijfde in de Pavo Cup. Afgelopen weekend kon het duo ook een overwinning in de Pluvinel Jonge talenten competitie toevoegen aan hun palmares met 188 punten. Dit was tevens de hoogste dagscore van de zondag.

Met 177,5 volgde de Kim Koolen met de For Romance-dochter Koeka ter Selle op een tweede plaats. De hengst Kentucky (v. Desperado) maakte de top drie compleet met Saskia van Es.

Glamourdale maakt dienst uit

In de top drie werden twee plaatsen bezet door Glamourdale-dochters. De winnares Layla behaalde met Jamy Ummels 87 punten. De hoogste ruiterscore bij de paarden was voor Liza Frints en haar paard Leonardo VDT (v. Glock’s Zonik) behaalde de tweede score bij de driejarigen. De top drie werd ook weer afgesloten met een Glamourdale-dochter. 84 punten was er voor La Luce met in het zadel Curro Benitez Sanchez.

Lees ook

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl