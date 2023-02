Glamourdale en Giano leveren winnaars NAF Dressuur Talent

Afgelopen weekend werden in Berlicum de finales van NAF Dressuur Talent verreden. Daar leverde wereldkampioen Glamourdale niet alleen de winnaar, maar ook de nummer twee bij de vijfjarige dressuurpaarden. Bij de vierjarigen stuurde Niels Bax de Giano-dochter One Million naar de overwinning.

Bij de vijfjarigen werd het tussenklassement omgegooid door testruiter Marten Luiten en zo kwam No-Dan (Glamourdale x Riverman) met amazone Jesslin Vinkensteijn als winnaar uit de bus. “In de proef had hij nog wel wat spanning, maar toen ik de tweede keer de baan in reed voor het overrijden, was hij al veel relaxter. No-Dan is een heel fijn paard, wat heel makkelijk te rijden is, dus extra leuk dat Marten dat ook zo voelt”, aldus Vinkensteijn. De tweede plaats was voor No Nonsense (Glamourdae x Olivi) en de derde plaats voor Noble Romance (For Romance I x Vivaldi), beide gereden door Cynthia Eggenkamp.

Vierjarigen

De zondag stond helemaal in het teken van de vierjarigen. Daar zette Niels Bax met de zelfgefokte One Million (mv. Royal Dance) een topscore neer waar niemand meer overheen kon. “Ik was zeer tevreden over onze prestatie en het was pas de tweede keer dat ze mee was van huis. Ik heb heel fijn rondgereden en lekker kunnen genieten. Ze stond er fijn aan en ik kan niet anders dan tevreden zijn. Het leuke is dat ze uit de hengst Giano komt, die ik ook rijd. Ze is afgelopen zomer naar de NMK geweest en daarna is ze rustig zadelmak gemaakt, waarna ze zich fijn ontwikkelde”, vertelt Bax.

Wauw-gevoel

Alleen Costa Royal UZN (Costa Brava x Royal Blend) wist met Lina Uzunhasan nog exact dezelfde score te behalen. Bij het overrijden door Marten Luiten werd het heel spannend, maar de merrie van Bax trok aan het langste eind en won de rubriek. “Eigenlijk alle vijf de paarden hadden ontzettend veel kwaliteit, maar de nummer één en twee lagen wel heel dicht bij elkaar, wat het mij wel even moeilijk maakte. Het wauw-gevoel dat de winnaar mij net iets meer gaf, dat gaf uiteindelijk de doorslag.” De derde plaats in het klassement was voor Tobias Dolin Larsen en Olivera (Quaterhit x Eye Catcher).

Pony’s

Zaterdagochtend namen de jonge dressuurpony’s het tegen elkaar op. Femke de Laat en José van Haaren waren verantwoordelijk door de jurering, Evi van Rooij reed de pony’s over. Bij de vierjarigen werd Geronimo Taonga (Gouden West x FS Don’t Worry), gereden door Joanne Neidhofer, op kop geplaatst. “Ik voelde heel veel power onder me zonder dat dit ten koste ging van de rijdbaarheid, dus een goede pony voor de toekomst”, aldus Van Rooij. De tweede plaats was voor Ellen van Pinxteren en Madame Magic (v. FS Mr. Right). Derde werd Cooper van het Gelderland (Cour Noble x Kinetic Wizzard) met Pauline Augustinus. Bij de vijfjarigen lagen de punten dichter bij elkaar. Daar won Faye Lynn Zwaneveld met Giorgio Armani TT (v. Goldstar du Bois) en werd Der Charmeur KH (Dreiklang AT x Orchid’s Tygo) met Stella Johnson tweede. De derde plaats was voor Amalia’s Sloofke (Speykischbosch Dickens x Orchard Boginov).

Bron: Persbericht