Grand Galaxy Win-zoon Le Grand Ayden HB ruimschoots bovenaan in Pavo-selectie Oud-Turnhout

Een select gezelschap van negen zesjarige dressuurpaarden betrad vandaag de ring in Oud-Turnhout om een felbegeerd ticket voor de halve finale van de Pavo Cup in Ermelo te verdienen. De meest opvallende was Le Grand Ayden HB (v. Grand Galaxy Win) die onder Curro Benitez Sanchez 84 punten ontving voor zijn verrichting.

De aangewezen hengst Le Grand Ayden HB (v. Grand Galaxy Win uit Danita elite pref IBOP-dr sport-dr PROK D-OC v. Uphill, f: H. Van de Beek) draafde onder het zadel van Curro Benitez Sanchez voor een 9. “Een paard met een prachtige zelfhouding die in de draf over heel veel balans en gedragenheid beschikt met veel buiging in de gewrichten. In de galop beschikt hij over een zuivere drietakt en dit paard kan met name in de contragalop heel goed balans houden. De stap is zuiver, maar daarin zou hij nog iets meer kunnen schrijden”, vertelt Johan Hamminga.

Driemaal 80 punten

Op gepaste afstand volgden nog drie combinaties die met 80 punten op de ex aequo tweede plaats. Johan Hamminga en Bart Bax gaven zowel Benthe Broeren’s Leriana (ster IBOP-dr v. Giovanni uit Eriana elite sport-dr IBOP-dr PROK v. Jazz, f: J. Penninx) en Luna G (ster IBOP-dr D-OC v. Governor uit Willia-G ster sport-dr D-OC v. Ferro, f: A.M.C. van Gilst) onder Maxime Osse louter 8’en op alle onderdelen. La Luce (elite sport-dr IBOP-dr PROK v. Glamourdale uit Honeymoon elite IBOP-dr PROK v. Voice, f: W. Van Buggenum), die werd voorgesteld door Kirsten Beckers moest een half puntje minder noteren op de stap, maar maakte dit goed met een 8,5 voor draf.

Uitslag

Bron: KWPN