Grandorado TN en Ferdinand leveren ONNK winnaars

Afgelopen weekend vond de finale plaats van het Open Noord Nederlands Kampioenschap vrij bewegen/vrij springen. Bij de driejarigen kwamen nakomelingen van Grandorado TN en Ferdinand op kop.

Inspecteur Arnold Kootstra nam de beoordeling op zich samen met Robbert Ehrens en Edwin Langevoort. Bij de driejarigen won de jeugdige, langgelijnde Grandorado TN-dochter Lupina (uit Epina keur IBOP-spr sport-spr van Berlin, fokker H.J.H. Bonekamp uit Dalfsen) van W. Platzer uit Nieuw Schoonebeek. “Dit is een lichtvoetig galopperende merrie die telkens met een goede techniek sprong. Ze presteerde heel constant, ze springt telkens goed met de schoft omhoog en maakt achter de sprong goed af. Ook haar snelle reflexen en atletische vermogen zijn duidelijke pluspunten en dat maakt haar een heel compleet en veelbelovend springpaard”, vertelt Arnold Kootstra.

Tangelo van de Zuuthoeve en Baltic VDL

De met veel gemak springende, atletische Tangelo van de Zuuthoeve-dochter Quibelle AEG (mv. Colman) van E. Magnin eindigde als tweede, terwijl de Baltic VDL-dochter Zotte Lottie (stb.naam Lovely Star SIH, uit Georgia S sport-spr PROK van Numero Uno, fokkers J. en L. Hiemstra-Bleyie) van S. Lyklema uit Koudum als derde werd geplaatst. “De Baltic VDL-dochter is een aansprekende, fractie neerwaarts gebouwde merrie met een lichtvoetige en voldoende ruime galop. Ze springt met een fijne techniek en toonde ruim voldoende vermogen.”

Oudere springpaarden

Op kop bij de vier- tot en met zevenjarigen kwam de Grand Slam VDL-dochter Korinda W (uit Carinda ster van Ukato, fokker S. Wolters uit Feerwerd) van Martine Hijlkema, Henk Dirksen en B. van Kooten. “Deze merrie heeft een fijne, lichtvoetige galop waarin ze nog iets meer ruimte zou mogen hebben. In het lijntje kon ze wel goed schakelen in galop. Ze springt voorzichtig en telkens op dezelfde manier, waarbij ze achter de sprong goed af maakt en over ruim voldoende vermogen lijkt te beschikken.”

Desperado

Bij de vier- tot en met zevenjarige dressuurpaarden pakte de Desperado-dochter Kinky (uit Borelja L stb van United) van fokker Anouk Noordman de overwinning. “Dit is niet de grootste merrie, maar wel eentje die uitblinkt met haar goede houding en balans. Ze beschikt over drie goede basisgangen waaronder een sterke galop. Ze beweegt bergopwaarts en actief.”

Ferdinand

De Ferdinand-dochter Lycole M (uit Vinicole M ster van Gribaldi, fokker H. Meijers-Slagter uit Orvelte) van J. Hooge uit Ees kwam als beste driejarige dressuurpaard naar voren in Tolbert. “Deze aansprekende merrie heeft drie goede gangen waaronder een zeer goede stap. In draf valt haar goede houding en balans positief op, en in galop heeft ze afdruk en voldoende ruimte.”

Gamble H en Grand Galaxy Win

Lycole verwees daarmee de Gamble H-dochter Little Linda (uit Hirma la Douce van Astrix, fokker J. Otten) van M. Been en L. Stevens uit Peize naar de tweede plaats en de Grand Galaxy Win-zoon Lion Heart (uit Zitagea elite IBOP-dres sport-dres pref d-oc van Special D, fokker H.P. Cazemier uit Bunne) van H. Dekker en L. Zwart uit Oosterwolde naar de derde plaats. “Op de tweede plaats eindigde de goed ontwikkelde, met veel souplesse bewegende Little Linda die nog iets meer houding en balans mocht hebben om Lycole M van de koppositie te verstoten. De aansprekende, royaal ontwikkelde Lion Heart werd derde dankzij zijn drie functionele gangen en mooie front. Qua lossigheid moest hij zijn meerdere erkennen in zijn twee voorgangers.”

Bron: KWPN