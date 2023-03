Guardian S-dochter Nespresso P de beste in Morrenhof Jansen Dressuur jonge paardenopleiding

Op de dressuuravond op Paard Balkbrug werd afgelopen weekend de finale van de Morrenhof Jansen Dressuur jonge paardenopleiding verreden. Daar stuurde Roos Koning de vijfjarige Nepresso P (Guardian S x Wynton) naar de eerste plaats.

De tweede plaats viel ten deel aan Mama Mia (Zonik x Zizi Top) en amazone Jade Kalshoven, de top drie werd compleet gemaakt door Jolien Jansen en Okido MJ (Secret x Dark Pleasure). Deze merrie liep in december een goede IBOP in Tolbert met 80 punten. De meeste progressie over de vijf trainingen werd geboekt door Henka Rooze-Veenstra en Noor (Hitmaker x Danser).

In de jonge paardenopleiding bestaat uit vier trainingen op verschillende locaties in de regio Overijssel. De begeleiding was in handen van Kim de Boer en Margaret Schep, gasttrainers waren Astrid Reinders en Marian Dorresteijn.

Bron: KWPN