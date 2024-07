Halve finale Pavo Cup: Red Viper wint met topscore

De hoogste score van de dag in de halve finale van de Pavo Cup was voor Romanov Blue Hors-zoon Red Viper (mv. Sir Sinclair). De door Bart Veeze voorgestelde hengst kreeg maar liefst 92,4 punten. Dit puntentotaal was goed voor de overwinning in de halve finale voor vijfjarigen.

Ruim 40 vijfjarigen maakten vandaag hun opwachting in de halve finale van de Pavo Cup, beoordeeld door Hans Bernoski en Mathie Boomaars. “Dit was een ontzettend leuke ervaring”, is Hans Bernoski tevreden. “We hebben samen heel fijn kunnen jureren en lagen goed op één lijn. We hadden een grote middengroep, maar ook een sterke kopgroep met twee paarden die er echt bovenuit staken in compleetheid. Over de gehele linie mocht er soms wat meer verbinding in de paarden.”

Red Viper

Red Viper (Romanov Blue Hors uit Zolena elite EPTM-dres sport-dres PROK van Sir Sinclair, fokker C. Kerbert uit Enschede) kreeg een 9,5 voor de galop, harmonie en totaalindruk. Deze hengst plaatste zich voor de halve finale via de WK-selectie. “Bart stelde dit paard fantastisch voor. Bart had deze hengst heel mooi in de verbinding, waardoor hij de kwaliteiten van het paard optimaal kon laten zien. Dit paard beschikt over een goed schakelvermogen en toonde mooie overgangen. Vooral in de galop zagen we goede verruimingen.”

Oxxi_Lena

Met een klein verschil, eindigde de merrie Oxxi_Lena (Secret uit Helena elite sport-dres IBOP-dres PROK van Don Tango B, fokker Myra Dicker-Glaser uit Harskamp) op de tweede plek. Ze liep onder Annemijn Boogaard naar 91,6 punten. “Deze merrie en de winnaar sprongen er echt uit. Dit is een heel imponerende merrie die op een prachtige, harmonieuze manier werd voorgesteld. Ze beschikt over een goede stap, daarbij draaft en galoppeert ze met veel vermogen.”

Olivius

Met 85,4 punten werd Totilas-zoon Olivius (uit Blueberry-Utopia elite sport-dres IBOP-dres PROK van Vivaldi, fokker R. van den Heuvel uit Kaatsheuvel) derde in deze halve finale. Danielle Heijkoop stelde deze halfbroer van de hengst Livius voor. “Dit is een compleet paard dat goed werd voorgesteld. Hij beschikt over heel veel schakelvermogen en een goed achterbeengebruik. Hij heeft drie goede gangen en zou hij nog wat royaler ontwikkeld mogen zijn.”

Ortisei en Ohjay

Moisés Jover Azuar stelde de hengst Ortisei (For Final uit Isis elite sport-dres D-OC van Chippendale, fokker D. Story uit Rhenoy en Dressuur Stal Nathalie Smeets uit Schalkwijk) voor in deze halve finale. De combinatie werd gewaardeerd met een 9 voor hun harmonie en kwam daarmee op 84,8 punten, goed voor de vierde plek. De Escamillo-dochter Ohjay (uit Flipflop van Floriscount, fokker fam. Van der Oord uit Schoorl) liep onder Marije de Lange naar de vijfde plek. Deze winnares van de voorselectie in Westdorpe is gefokt uit de volle zus van de hengst Ferguson.

Uitslag

Bron: KWPN