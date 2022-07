Halve finalisten Pavo Cup bekend

De deelnemers voor de halve finale van de Pavo Cup zijn bekend. Via de vijf voorselecties in Nederland en België hebben de beste jonge dressuurpaarden zich kunnen selecteren voor de halve finale die donderdag 4 augustus in Ermelo plaatsvindt.

Bovenop de via de voorselectie geselecteerde paarden komen nog extra deelnemers: goedgekeurde KWPN-hengsten, hengsten die deelnemen aan de hengstenselectie en paarden die deelnamen aan de laatste observatietraining voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Al deze paarden mogen rechtstreeks zonder voorselectie deelnemen aan de halve finale. De definitieve startlijsten komen vervolgens maandag 1 augustus online.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen ligt de ondergrens voor een halve finaleplek op 78 punten. De hoogste score in de voorselectie was voor Nabuco van het Goorhof (v. Secret), die onder Theo Hanzon naar 90 punten liep. 50 vierjarige paarden starten in de halve finale, de finale is voor 20 paarden weggelegd.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen is het Mac Toto USB die in de voorselecties naar de hoogste punten liep. Onder Danielle Heijkoop scoorde de zoon van Glock’s Toto Jr. 87 punten. 35 vijfjarigen mogen hun opwachting in Ermelo maken, de ondergrens ligt op 76 punten. In de finale is uiteindelijk plaats voor 20 paarden.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen waren er drie paarden die 85 punten wisten te verdienen. Dat zijn Jazz-nazaat Lakewood (onder Robin Heiden), Vitalis-dochter Venere (onder Riccardo Sanavio) en L’Unique STH (v. Boston STH) die voorgesteld werd door Nicky Snijder. In deze categorie waren er 79 punten nodig voor de 20 startplekken in de halve finale, uiteindelijk komen twaalf paarden van start in de finale.

Geselecteerde vierjarigen

Geselecteerde vijfjarigen

Geselecteerde zesjarigen

Bron: KWPN