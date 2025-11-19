Halve finalisten Subli Competitie bekend

Na de selectiewedstrijden van de Subli Competitie zijn de combinaties bekend die geselecteerd zijn voor de halve finale. Bij de vierjarigen behaalde Dante's Empire (v. Dante Weltino OLD) met Bart Veeze de meeste punten, zij wonnen twee selecties. Bij de vijfjarigen staan Pitch Perfect (v. Le Formidable) met Via Bruntink en Pino (v. Blue Hors Farrell) met Mascha van Es bovenaan. Beide combinaties wonnen een keer en werden een keer tweede.
Zowel bij de vier- als de vijfjarigen mogen vijftien paarden naar de halve finale op 13 december in Harmelen. De beste vijf van iedere leeftijdscategorie plaatsen zich voor de finale die op 22 januari 2026 op Jumping Amsterdam wordt verreden.
Halve finalisten vierjarigen
1 Bart Veeze – Dante’s Empire (v. Dante Weltino OLD)
2 Phoebe Peters – McMary (v. McLaren)
3 Vai Bruntink – Rayabel S (v. Taminiau)
4 Lotje Schoots – Rufus Van ‘T Houtsche (v. Jameson RS2)
4 Mara Visser – Rodin St-J (v. Dynamic Dream)
6 Kim Noordijk – Roebel (v. Romanov)
7 Kim Alting – Daxx (v. Dynamic Dream)
8 Kim Noordijk – Razzmatazz (v. Vitalis)
8 Thalia Rockx – Rituals De La Fazenda (v. Magnum De La Fazenda)
10 Annemijn Boogaard – Ramazottie Taonga (v. Blue Hors Zack)
10 Demy Kurstjens – Ratina-Ray (v. Fürst Dior)
12 Nikki Spaan – Rendy (v. Sir Floresco)
12 Mike Yfs – Rolucienne Stmt (v. Bordeaux)
12 Franka Loos – Rose-Bel Taonga (v. Kjento)
15 Alvaro Rodriquez Siscar – Denver U.S. (v. Dynamic Dream)
15 Saskia Poel – Rockstar (v. Le Formidable)
Halve finalisten vijfjarigen
1 Vai Bruntink – Pitch Perfect (v. Le Formidable)
2 Mascha van Es – Pino (v. Blue Hors Farrell)
3 Bart Veeze – Roman Empire (v. Romanov)
4 Femke de Laat – Pharrell (v. Kyton)
4 Kim Noordijk – Perfect Ritme (v. Lord Europe)
6 Tessa Kole – Hexagon’s Perfect Jr. (v. Glock’s Toto Jr)
7 Devenda Dijkstra – Picasso Veluw (v. Ferguson)
8 Margriet Simonse – Hexagons Popeye (v. Double Dutch)
9 Moises Jover Azuar – Poleposition Texel (v. Glock’s Toto Jr)
10 Alvaro Rodriquez Siscar – Patheon LE (v. Hermès)
11 Franka Loos – Le Gentil (v. Le Formidable)
12 Bart Veeze – Pride (v. Secret)
13 Kim Alting – Fiji (v. For Romance)
15 Jeanine Nieuwenhuis – Pinky Promise PP (v. Blue Hors St. Schufro)
15 Dinja van Liere – Succesion (v. Secret)
Volledige eindstand vierjarigen
Volledige eindstand vijfjarigen
Bron: Horses.nl