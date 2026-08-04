Halvefinalisten Pavo Cup bekend

Vorige week vonden op vier plaatsen in Nederland de Pavo Cup-selecties plaats. De uitslagen van deze voorselecties zijn samengevoegd en 110 jonge dressuurpaarden mogen zich opmaken voor de halve finale. Die wordt woensdag 26 augustus verreden op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo.

Ellen Liem Door

De tussenstand van de Pavo Cup is opgemaakt aan de hand van de behaalde scores tijdens de voorselecties, waarbij paarden met een gelijk puntentotaal zijn geplaatst volgens de ex aequo-regeling.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen ligt de ondergrens voor de halve finale op 78 punten met een 8 voor de totaalindruk en minimaal een 7,5 voor harmonie. Next Level-zoon So You Can Dance (uit Kylou elite IBOP-dres sport-dres D-OC pref van Ferguson, fokker P.A. van den Berg) gaat met de beste kaarten naar de finale, deze hengst scoorde maar liefst 89 punten. Onder Gerrel Vink liep hij naar de hoogste score van het seizoen.

So Perfect is hofleverancier bij de vierjarigen, zes van zijn nakomelingen plaatsten zich voor de halve finale. McLaren en My Blue Hors Santiano volgen met ieder vijf nakomelingen.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen plaatsten de paarden zich die minimaal 77 punten scoorden met een 7,5 of hoger voor totaalindruk en harmonie. Met 88 punten staat McLaren-dochter McMary (uit Artistic van Ampère, fokker D.B.F. Schurink en J. Slot) bovenaan de lijst. Deze winnares van de editie van 2025 liet onder Phoebe Peters een goede ontwikkeling zien en scoorde 88 punten.

Totilas en Fontaine TN kregen ieder drie nakomelingen naar de halve finale bij de vijfjarigen.

McMary (v. McLaren) met Phoebe Peters, fokkers Dennis Schurink en Jeroen Slot op de achtergrond Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Zesjarigen

De rubriek voor zesjarigen wordt aangevoerd door Emmelie Scholtens en Desperado-zoon Port-au-Prince (uit Klivia elite IBOP-dres PROK D-OC van De Niro, fokker Stoeterij Turfhorst BV), die 86 punten scoorden. De zesjarige paarden met 78 punten of hoger mogen zich opmaken voor de halve finale.

Uit deze wat kleinere groep van 20 halvefinalisten, kregen Kjento en Vivaldi beide twee nakomelingen door.

Halve finale

De halvefinalisten die zich plaatsten via de voorselecties, zullen nog aangevuld worden met KWPN-hengsten en paarden die deelnamen aan de laatste observatiewedstrijd van het WK-traject. De halve finale vindt plaats op woensdag 26 augustus, vrijdag 28 augustus zullen de beste paarden per leeftijdscategorie zich presenteren in de finale.

Totaaluitslag voorselecties 4-jarigen

Totaaluitslag voorselecties 5-jarigen

Totaaluitslag voorselecties 6-jarigen

Alle startlijsten en uitslagen

Bron: KWPN