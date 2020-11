Henkie, Bon Bravour en Cennin leveren Luxemburgse kampioenen

Op het Luxemburgs kampioenschap voor jonge dressuurpaarden maakten nakomelingen van KWPN-hengsten de dienst uit. Bij de vierjarigen liep de Oldenburgs-gefokte Hanks (Henkie x Bretton Woods) naar de zege, bij de vijfjarigen eindigde Bon Gregoria PS (Bon Bravour x Don Gregory) aan kop en bij de zesjarigen eiste Coco Island OLD (Cennin x Florencio I) de titel op.

De vierjarige Hanks liep met Helena Bicker in het zadel naar gemiddeld een 8,3 en was daarmee net een slag beter dan Big Bang (Bon Coeur x Quadroneur). De door Paul Schockemöhle gefokte Hanks heeft zijn kwaliteiten niet van een vreemde. Overgrootmoeder Gesina tekende namelijk ook voor het moederschap van de goedgekeurde hengsten For Romance I en II, Feinrich, Don Romance en Fürst Donnerhall PS.

Ook uit de stallen van Schockemöhle

Ook de winnaar van de vijfjarigen werd gefokt door Paul Schockemöhle. De Bon Bravour-dochter liep met Sacha Schulz naar een 8,2 en versloeg daarmee reservekampioen Vivaldi’s Kansel (Vivaldi x Rubinstein I). Bon Gregoria PS behoort met haar ruiter ook tot de Luxemburgse selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden.

Coco Island OLD

De zesjarige Coco Island OLD, die met amazone Fie Skarsoe naar een 8,3 liep en daarmee de beste was in zijn leeftijdscategorie, is ook afgevaardigd naar het WK in Verden. Dat gaat ook op voor de beste zevenjarige: Symphony (Sir Donnerhall I x Fürst Heinrich) met Mandy Zimmer.

Bron: Horses.nl/Eurodressage