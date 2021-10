Hexagons Gorgeous Black Art en Hexagons Luxuriouzz aan kop in Subli Competitie Assen

Op de Subli-wedstrijd in Assen was Beni Pachl goed in vorm. De stalruiter van Stal Hexagon stuurde Hexagons Gorgeous Black Art (Toto Jr. x Rubiquil) met 83,80% naar de overwinning bij de vierjarigen en was met Hexagons Luxuriouzz (Johnson x San Remo) de beste bij de vijfjarigen.

“Beide winnaars lieten heel veel kwaliteit zien en beschikken over sublieme basisgangen”, vertelt Sarina Mayr, die samen met Grieteke Oldenburger verantwoordelijk was voor de jurering. “Zij waren voor ons echt de uitblinkers. De paarden werden fijn voorgesteld en lieten veel souplesse, goed achterbeengebruik, mooie bewegingen en een fijne aanleuning zien. Dat zijn ook de onderdelen waar me met name in de Subli Competitie op letten. We kijken voral naar het totaalplaatje en zieken naar goede toekomstige sportpaarden.” De paarden van Beni die we in Assen gezien hebben, beschikken zeker over veel potentie voor de toekomst.”

Dicht bij elkaar

“Dat geldt ook absoluut voor het paard Las Vegas van Sanne van der Giessen.” Collega-jurylid Grieteke Oldenburger voegt daar aan toe: “Het paard van Sanne was heel prettig om naar te kijken en werd mooi in balans voorgesteld. Het verschil was miniem en de uitslag lag erg dicht bij elkaar, maar de manier van voorstellen van Beni was nét iets beter.” De Jazz-zoon liep met zijn amazone naar een score van 83%.

Minte Lena en My Lena ZL ex aequo op twee

Bij de vierjarigen eindigden Vai Bruntink met Minte Lena (Wynton x Don Tango B) en Bart Veeze met My Lena ZL (Zack x Sir Sinclair) ex aequo op de tweede plaats met een score van 75,60%. “De rubriek voor vierjarigen was erg fijn om naar te kijken en hebben we met veel plezier gejureerd. Je merkte dat sommige paarden nog wat last hadden van spanning, mar de paarden zijn ten slotte pas vier jaar, dus dat mag ook nog. Het gaat ons vooral om de manier waarop de ruiter met de spanning van het paard omgaat. De winnaar Beni deed dat in ieder geval fantastisch en kan dingen ook heel handig oplossen. Hij stelde zijn paard heel natuurlijk voor en liet hem mooi op eigen benen lopen. Dat maakte hem voor ons de overtuigende winnaar.”

Bron: Persbericht