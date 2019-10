Hexagon’s Latino algemeen kampioen Interland fokdag

Op de Interland Fokdag van het fokdistrict Zeeuws-Vlaanderen. Bij de dressuurpaarden gaven de kleinzonen van Totilas hun visitekaartje af. Zo werd bij de exterieurkeuring voor één tot en met driejarigen Governor-nazaat Luna algemeen kampioen. Bij de dressuurpaarden onder het zadel bleek Hexagon's Latino (v. Glock's Toto jr.) de beste.

Slechts twee springveulens waren aangemeld voor de Interland Fokdag. Hier werd op kop geplaatst de Corydon van T&L-dochter Omani van fokker S. Burm en I. de Loos.

Bij de dressuurveulens was er een stuk meer animo met elf aanmeldingen. De jury verkoos hier de Vitalis-dochter T-Vitaniro v/h Westhof als beste. Deze merrie is in eigendom van Michelle Vettenburg. Deze merrie is gefokt door Danny Bonnet en werd eerder dit jaar vice-kampioen op het Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens in Ternath. Dit weekend werd ze tevens verkozen als algemeen kampioen van de veulens.

Als tweede eindigde de Osborne (v. For Ferrero) uit de merrielijn van internationaal Grand Prix-paard Just Mickey (v. Michelangelo) Dit hengstveulen is gefokt door Stal Elbers en nu in mede-eigendom van Stal van der Sande. Het merrieveulen Owilly (v. Just for You) scoorde een derde plaats.

Enters, twenters en driejarigen

Bij de jaarlingen werd als beste verkozen de Just Wimphof-dochter Secret Angel Van De Burggrave. Deze merrie is gefokt door Michelle Vettenburg, zij had eerder die dag ook al de Algemeen kampioen bij de veulens. Stal De Kruishoeve is eigenaar en fokker van Silver van de Kruishoeve (v. Futurore Di Villagana).

Ook bij de tweejarigen was een kleinzoon van Totilas de beste, namelijk Rafiki (v. Thorgal biolley) van Emma van Harn. Als tweede werd geplaatst de For Romance-dochter Romantic Girl Van De Celiebrug van fokker Isabel van Holle.

In de exterieurkeuring bij de driejarigen werd het fokproduct van Jas Haak Luna (v. Governor) als beste verkozen. Tevens kroonde de jury haar tot algemeen kampioen bij de één tot en met driejarigen. Als tweede bij de driejarigen was de springgefokte Lou Lou (v. Dieu Merci van T&L). Deze merrie scoorde tevens het beste bij het vrijspringen voor driejarigen met 81 punten. Zij de halfzus van Omani.

Vrijspringen

Als algemeen kampioen bij het vrijspringen werd verkozen als winnaar de tweejarige merrie van Joris de Brabander River Kwai de Muze (v. E.T. Cryozootech Z). Zij kreeg 82 punten toegekend van het jurykorps.

Springen onder het zadel

Bij het springen onder het zadel was de beste vierjarige Kriannelina met 74,5 punten de beste. Deze dochter van Cidane werd voorgesteld door Yena Slips. Bij de vijfjarigen won met 77 punten Jeetjemina (v. Corland) met Kevin de Wilde in het zadel. Dit puntenaantal was tevens genoeg voor het algemeen kampioenschap.

Dressuurpaarden onder het zadel

Ook een aantal drie tot en met vijfjarigen dressuurpaarden werden getoond onder het zadel. Als algemeen kampioen werd uitgeroepen met 86 punten de driejarige Hexagon’s Latino (v. Glock’s Toto Jr.) met Benedek Pachl in het zadel. Deze tweede bezichtigingshengst komt uit de sterke merrielijn van Leunus van Lieren met de Grand Prix-paarden Latamanda, Mantra, Truemanda, Certainty en Indiamanda.

Het Hexagonfeestje bij de driejarigen werd compleet gemaakt door de 83 punten van Hexagon’s Luxuriouzz (v. Johnson) eveneens met Benedek Pachl in het zadel. Thamar Zweistra scoorde hetzelfde puntentotaal met Licor (v. Vivaldi) van Sport Pro Horses.

Marijke van Giessen was oppermachtig bij de vierjarigen. Met Kurona (v. George Clooney) scoorde ze 86 punten en met de Glock’s Toto jr.-zoon Hexagon’s Kyoto scoorde ze 79 punten.

Bij de vijfjarigen was er ook 79 punten voor J’adore (v. Everdale) met Julie de Baerdemaeker in het zadel.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl