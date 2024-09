Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T wint zijn internationale GPS-debuut in Ermelo: ‘Hij geeft mij kippenvel’

De Nederlandse Thamar Zweistra en Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. (Johnson TN x San Remo) hebben de CDI3* Grand Prix Special presented by Helgstrand Dressage gewonnen in Ermelo. Met 71,02% pakten ze ruimschoots de overwinning, daar de nummer twee - de Duitse Evelyn Eger en Gossip Girl 9 (Grey Flanell x Sir Donnerhall) - 69,92% ontvingen voor hun proef.

De nog maar achtjarige KWPN-ruin, gefokt door W. Plomp en in eigendom van Stal Hexagon, wisten hun eerste internationale Grand Prix Special te winnen nadat zij donderdag op een vierde plek eindigde in de Grand Prix. Luxuriouzz is bekend met starten op het WK Jonge Dressuurpaarden, de afgelopen drie jaar startte hij elk jaar in zijn leeftijdsklasse met een finaleplaats bij de vijfjarigen in 2021 in Verden.

Stoer

Thamar glimt van trots na haar rit met Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T.: “Het eerste stuk voelde heel stoer aan. Op het voorrijterrein was hij nog wat meer gelaten, door de spanning slopen er nu wat kleine foutjes in. Maar goed, het is onze eerste Grand Prix wedstrijd, hè? Luxuriouzz is een heel bijzonder paard, hij geeft mij echt kippenvel in het zadel.”

Limited Edition derde

De derde plek was wederom voor een Nederlandse combinatie, Marie-José Calis en Limited Edition (All at Once x Uphill) dankzij een score van 69,09%. Dit was 3% meer dan afgelopen donderdag en daarmee klom de achtjarige KWPN-merrie, gefokt en in eigendom van Marleen Galema, maar liefst 15 plaatsen omhoog in het klassement.

Uitslag

Bron: Ermeloyh.com