Indian Rock, Zonik en Bon Bravour leveren winnaars Belgisch kampioenschap Jonge Dressuurpaarden

Op het Belgisch kampioenschap zijn afgelopen weekend vier kampioenen gehuldigd. Twee van hen hebben een Nederlandse vader: bij de vierjarigen kwam de BWP-merrie Rianta van de Kempenhoeve (Indian Rock x Quaterback) als beste uit de bus en bij de zevenjarigen ging de titel naar Boateng (Bon Bravour x Diamond Hit). De te vroeg overleden Zonik tekende voor het vaderschap van de winnaar bij de vijfjarigen: Zonik Plus (mv. Hohenstein I). De vierde winnaar is de KWPN-gefokte Kumani ADQ (Fidertanz x Riant).

In de leeftijdscategorie voor vierjarigen liep de BWP-merrie Rianta van de Kempenhoeve (fokker Marc Dries) onder Amber Heidbuchel naar een score van 83,2%. Voor de reservekampioene Ruillee ter Dieschoot (Sandro Hit x Florestan I, fokker Peter Corty) was er met Nils Debo 82,2%. De top drie werd compleet gemaakt door Cyriel de Coker en Ferrari Coolhorses (For Romance I x Jazz).

Negen voor de draf

De vijfjarigen-rubriek kende een kwaliteitsvolle top drie. De titel ging naar Justin Verboomen en Zonik Plus. De Hannoveraan won op de eerste dag al de kwalificatieproef en won in de finale met zelfs een negen voor de draf. Hij kwam uit op 85,4%. Daarmee hield hij de Westfaals-goedgekeurde hengst Bollinger (Bon Coeur x Dimaggio) onder Lukas Fischer) met een procent achter zich. KWPN’er Liviah Diar (Johnson x Florestan I) liep onder Katrien Verreet met 79,4% naar de derde plaats.

Zege voor KWPN’er Kumani ADQ

Het podium bij de zesjarigen was in de finale een kopie van de kwalificatie op vrijdag. KWPN’er Kumani ADQ kwam met Tahnee Waelkens uit op 86,4%. Hij kreeg twee negens op het protocol (galop en totale indruk). De reservetitel ging naar Nick van Laer met Jack Daniels N (Apache x Welt Hit II) met 82,8%. De derde plaats werd opgeëist door Nils Debo en Escojuino Ballante (Escolar x Diamond Hit) met 78,8%.

Titel voor Boateng

Boateng won onder Jerome Schneiders de titel bij de zevenjarigen. De winnende score bedroeg 75,171%. Het reservekampioenschap was voor Flore de Winne en Flynn (Fahrenheit x Sir Oldenburg) met 74,436%. Oblix van de Kempenhoeve (Quaterback x Sungold) eindigde met Katrien Verreet op 74,357% en werd daarmee derde.

