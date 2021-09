Jessica Michel Botton en My Toto VDT tweede in kwalificatieproef vierjarigen

Jessica Michel-Botton is met de KWPN-gefokte hengst My Toto VDT (Toto Jr. x Ferro) op de tweede plaats geëindigd in de kwalificatieproef voor vierjarigen op La Grande Semaine, het Franse equivalent van de Bundeschampionate. Michel-Botton stuurde de hengst, die ze rijdt voor Andreas Helgstrand, naar 86,80%. De overwinning ging naar Esla Maulet en Sambuca Jiva (Sir Rubinstein x Christus).