Kampioenen Duvals Zeeland Dressage Cup van Lord Leatherdale, Capri Sonne Jr. en Toto Jr.

Op de derde editie van de Duvals Zeeland Dressage Cup bij De Kroo Ruitersport in Nieuw en St. Joosland werden er afgelopen weekend drie overall kampioenen gehuldigd: Karava (Lord Leatherdale x Negro), Hexagons Gorgeous Black Art (Toto Jr. x Rubiquil) en Duvals Kapri Son (Capri Sonne Jr. x San Remo).

De door wijlen Cees van Etten gefokte Karava en haar amazone Amber Hage verrasten de jury bij de zesjarigen. Ze kreeg 87 punten, waaronder negens voor de stap, draf en aanleg. De sympathieke merrie beweegt zeer lichtvoetig en beschikt over veel cadans en een expressief voorbeen. “Deze merrie voelde zo fijn aan, dat ik eigenlijk alleen maar een tien kon geven”, vertelt gastamazone Emma van den Hooven. Daarmee werd de merrie niet alleen eerste bij de zesjarigen, maar bemachtigde ze ook de overall titel ‘beste merrie’.

Extreem veel uitstraling

De allerhoogste cijfers kon de jury kwijt aan Hexagons Gorgeous Black Art. Hij werd sympathiek voorgesteld door Benedek Pachl. De NRPS-goedgekeurde hengst deed mee in de rubriek voor goedgekeurde hengsten. Hij scoorde 93 punten, waaronder een tien voor de draf, een 9,5 voor de aanleg en negens voor de stap, galop en harmonie. Hij heeft extreem veel uitstraling en veel kwaliteit in zijn bewegingstechniek. Met name in de draf heeft hij heel veel balans en draagkracht. “Black Art is een bijzonder paard, die geen grenzen lijkt te hebben, een echte atleet van nature met een super instelling”, vertelt eigenaar Leunus van Lieren.

Veel ijver

De titel voor het overall beste Zeeuws gefokte paard viel ten deel aan Duvals Kapri Son. Hij eindigde bij de zesjarigen op de tweede plaats met 87 punten en een 9,5 van de gastamazone. Hij kreeg negens voor de draf, galop en aanleg. Hij is een knappe verschijning, die qua looks veel weg heeft van zijn vader. Daarnaast is hij ijverig en laat zich heel goed sluiten. “Ik vind hem echt een heel erg fijn paard, echt een stoer paard met heel veel kwaliteit, die scherp is op de juiste manier”, vertelt amazone Maxime Osse.

Gelijkmatige verrichting

Bij de zesjarigen werd plaats drie bezet door Kobalt Spring (Giovanni x Charmeur). De ruin werd, net zoals de winnares, voorgesteld door Kim Alting. Hij liet een gelijkmatige verrichting zien, beschikt over drie heel goede gangen en blonk uit in harmonie.

9,5 voor Las Vegas

Bij de vijfjarigen ontvingen drie paarden 84 punten, dus was het aan de gastamazone om te bepalen hoe de ranking er uit kwam te zien. Las Vegas (Jazz x Sandro Hit) overtuigde Van den Hooven het meest en kreeg een 9,5. De ruin heeft volgens de jury veel lossigheid en ruimte in zijn beweging. De zeer goede stap en draf worden getypeerd met veel expressie in het voorbeen. Op de tweede plaats eindigde Luna (Governor x Zhivago), die door Jessica Nijpjes werd voorgesteld. De top drie werd compleet gemaakt door Jenneke Overduin en Lover Boy (Tiësto x Flemmingh).

Ultieme tien voor Mercurius ACM

Beste vierjarige was Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi). Hij kreeg 90 punten, met de ultieme tien voor het overrijden. Voor de draf kreeg hij een 9,5, voor de stap een 8,5 en voor de overige onderdelen een negen. “Mercurius is een paard die heel ster beweegt en opvallend is in zijn gedragenheid en balans. Die draf! Daar kun je de klok op gelijk zetten, zo zuiver in de takt. Dit is een paard met abnormaal veel kwaliteit”, aldus jury Johan Hamminga. De tweede plaats werd bezet door Racoon (Hero x De Niro) en Franka Loos. Derde werd Maxime Osse met Milan (Dream Boy x Gribaldi).

Bron: KWPN