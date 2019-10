Keano RS2 en Johnny Depp scoren ook in Subli Cup

De hoogste punten in de Subli Cup-voorselectie in Kronenberg gingen afgelopen weekend naar de Pavo Cup-winnaars Keano RS2 (Governor x Krack C) en Johnny Depp (Bordeaux x Jazz). Keano RS2 scoorde onder Marieke van der Putten 84 punten en Johnny Depp liep onder Renate van Uytert-Van Vliet naar 85 punten.

Bij de vierjarigen kwam er een behoorlijk aantal bekende combinaties in de baan. Vijf paarden scoorden 80 punten of meer. Met 82 punten werd de aangewezen Key Largo (Toto jr x Ferro) onder Dinja van Liere tweede en de derde plaats was voor Dai Ko Myo TF (Dante Weltino x Rhodes Scolar) met Theo Hanzon (81,2 punten). Precies 80 punten waren er voor Kadym (v. Ferdinand) met Vai Bruntink en Kuvasz RS2 (v. Glamourdale) met Marieke van der Putten. King’s Pleasure (v. Dark Pleasure), de nummer 3 van de Pavo Cup (en topper van de eerste finaleronde) bleef onder de 80 (78,2) met Femke de Laat. Zijn stalgenoot Kind Pleasure (v. Governor) scoorde 79 punten met De Laat.

Johnny Depp

Bij de vijfjarigen was Johnny Depp met 85 punten met afstand de beste. De bruine hengst won vorig jaar de finale van de Subli Cup. Twee paarden van Gertjan van Olst volgden met respectievelijk 81,6 en 78,8 punten. Het gaat om Jeroen Leatherdale G (Lord Leatherdale x Negro x Nimmerdor) en de KWPN-goedgekeurde Jayson (Johnson x Negro). Joe (v. Zatchmo) van Emmelie Scholens volgde op de vierde plaats (78,4) en voormalig NMK-kampioene Jatilinda (All at Once x Negro) op plaats 5 (78,2) met Vai Bruntink.

Uitslag

Bron: Horses.nl