Keano RS2 en Johnny Depp scoren opnieuw in Subli Cup

De laatste selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden vond afgelopen weekend plaats bij RSV De Cavalieren in Berkel Enschot. Zowel bij de vier- als bij de vijfjarigen bewezen de winnaars van vorige selectiewedstrijden Marieke van de Putten met de vierjarige Keano RS2 (Governor x Krack C) en Renate van Uytert-Vliet met de vijfjarige Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) nogmaals hun topvorm en wonnen hun rubriek met overmacht.

De deelnemers werden in Berkel Enschot gejureerd door Marie-Louise Moerings en Jan Wolfs. De jury kon weer hoge punten kwijt aan de talentvolle vier- en vijfjarige dressuurpaarden.

Veel goede paarden

“We hebben verschrikkelijk veel goede paarden gezien met absolute topkwaliteit. Wat vooral opvalt is dat met name in de top van het klassement de paarden heel natuurlijk en paardvriendelijk worden voorgesteld”, aldus Moerings. “Zo komt de natuurlijke aanleg van het paard mooi naar voren. Je merkt dat de ruiters en eigenaren precies weten waar ze mee bezig zijn en dat vind ik zeer positief om te zien.”

Compliment

“Ook het feit dat de rubrieken een grote deelname kennen, is zeker een compliment voor de Subli Competitie. Ruiters komen uit alle uithoeken van Nederland om mee te rijden. De competitie is dan ook een belangrijk onderdeel van de opleiding van een jong talentvol dressuurpaard”, vervolgt het jurylid.

Feest om te rijden



De hoogste score van de dag ging naar Marieke van de Putten die na haar eerdere successen met de vierjarige Keano RS2 wederom bovenaan eindigde. “Keano laat echt geweldige bewegingen zien, hij loopt makkelijk door het lijf en is goed bewerkbaar. Volgens mij is hij echt een feest om te rijden’, aldus Moerings. Van der Putten beaamt dit: “Hij is gewoon een super fijn paard. We hadden deze keer wel een klein beetje last van spanning, maar alsnog kon ik hem er goed doorheen rijden. Ik ga met een goed gevoel naar de halve finale in Harmelen op 14 december. Ik hoop dat we dan een plek bij de eerste vijf kunnen bemachtigen en mogen deelnemen aan de finale tijdens Jumping Amsterdam. Zou super leuk zijn als het lukt, we gaan ervoor!”

Op naar de finale

De rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden kwam op naam van Renate van Uytert-van Vliet met Johnny Depp die een score behaalde van 83%. Ook deze combinatie eindigde al eerder deze competitie bovenaan in het klassement. “Hij deed deze wedstrijd weer echt goed zijn best, zoals altijd eigenlijk. Hij heeft een geweldig werkwillig karakter en super fijne gangen”, vertelt Van Uytert. “Het enige kleine verbeterpuntje zijn de keertwendingen, daar kunnen we komende tijd nog iets meer aan werken in de training. Verder denk ik we een goede vorm te pakken hebben voor de halve finale. We gaan zeker ons best doen om een finaleplek te bemachtigen voor Jumping Amsterdam.”

Alle ingrediënten

Ook de jury sprak lovende woorden over Johnny Depp. “Je ziet dat het een paard is met veel kwaliteit. Hij heeft drie goede gangen, enige ervaring op grotere evenementen en wordt zeer netjes voorgesteld. Alle top ingrediënten voor een goede prestatie zijn aanwezig. Johnny Depp is echt een paard waar ik zelf ook best een keer op zou willen zitten als het kon”, besluit Moerings.

Uitslag Subli Competitie Berkel Enschot 16 november

Vierjarigen

Marieke van der Putten – Keano RS2 (v.Governor-STR) -85,2% Rosalinde Heck – Karanto-Pomona (v.Negro)- 82,8% Michelle Westerdijk – Kashmire (v.Governor-STR) – 79.8%

Vijfjarigen

Renate van Uytert-Vliet – Johnny Depp (v.Bordeaux) – 83% Dinja van Liere – Joop! TC (v.Ravel) – 81% Emma van den Hooven – High Hope (v.Sezuan) – 78.2%

Bron: Persbericht