Keano RS2 overtuigend naar VSN-titel 2018

Er kan er maar één de winnaar zijn en vandaag in de finale van de VSN Trofee was het zonneklaar wie dat moest zijn. De juryleden, Leunus van Lieren en Theo Hanzon, twijfelden daar nog even over en zetten in de eerste ronde Kenndale (Everdale x Special D) op kop met 43,5 punten en Keano RS2 (Governor x Krack C) op 2 met 43 punten. Thamar Zweistra, die dit jaar als testruiter in het zadel van de vijf beste paarden plaatsnam, maakte daar korte metten mee: een 10 voor Keano RS2 en een 7 voor Kenndale.

Met 53 punten won Keano RS2 overtuigend. De deze zomer door RS2 Dressage bij Yvonne Copal aangeschafte Governor-zoon werd door Zweistra geloond om zijn manier van bewegen. “Hij beweegt enorm naar boven en goed van de grond. Hij was aan het begin iets gespannen, maar kon dat snel af laten vloeien en daarna was hij makkelijk te sturen. Een heel fijn paard”, aldus Zweistra over de P.J.N. Smit uit Wervershoof gefokte hengst die vorig jaar in de eerste bezichtiging bleef staan.

Kevin Costner Texel en Kingly Utopia

Op de tweede plaats kwam Kevin Costner Texel (Negro x Jazz) van Stoeterij Turfhorst en Stal Witte-Scholtens terecht. De zwarte hengst die met 42 punten van de jury de finale inkwam, kreeg van Zweistra ook een 10. “Een paard dat naar boven beweegt en heel veel kracht heeft.” Totaal 52 punten en daarmee nipt voor de in het afgelopen najaarsonderzoek naar huis gestuurde Kingly-Utopia (Expression x Uphill), die uitkwam op 51 punten. Hij kreeg van Zweistra een 9,5 en 41,5 punten van de jury. “Dit voelt al als een heel volwassen paard”, aldus Zweistra.

Gedeelde vierde plaats voor Kaiman en Kenndale

De met 42,5 punten beoordeelde kampioensringhengst Kaiman (Dark Pleasure x Gribaldi) kreeg bij het overrijden een 8 en kwam zo uit op 50,5 punten. De hengst van Reesink Horses, die dit voorjaar naar huis werd gestuurd in het verrichtingsonderzoek, werd door Zweistra geroemd om zijn makkelijke en losse bewegingen. De door de jury het hoogst beoordeelde Kenndale (43,5 punten) vond Zweistra wat aan de groene kant en daarom was er een 7. Totaal: ook 50,5 punten.

Bron: Horses.nl