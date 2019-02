Kenndale en Janis Joplin op kop bij Dressuur Talent Berlicum

Waar Kenndale in de VSN trofee nog zijn meerdere moest erkennen in Keano RS2 was bij Dressuur Talent Berlicum de overwinning wel voor de zoon van Everdale, die werd voorgesteld door Nora van Houtem. Bij de vijfjarigen werd de For Compliment-dochter Janis Joplin met Leonieke de Leeuw in het zadel de winnares.

Janis Joplin scoorde eind vorig jaar precies 80 punten in de IBOP van Berlicum. Toen was de merrie nog in eigendom van Katja Gevers. Ook dit weekend scoorde de merrie goed in Berlicum door 169 punten, maar nu onder zijn nieuwe eigenaresse Leonieke de Leeuw, die de dochter van For Compliment pas een week in haar bezit heeft. In de eerste ronde stond de merrie nog op een tweede plaats achter Jackpot (v. Dream Boy) gereden door Lars op ’t Hoog. Gastruiter Dinja van Liere gaf de doorslag door 90 punten toe te kennen aan Janis Joplin. Hiermee kwam de merrie 3,5 punt boven de zoon van Dream Boy uit.

De derde plaats was voor Jillz (v. Jazz) onder Jamy Ummels. Die in totaal 158,5 punten scoorden. Deze merrie is een halfzus van het voormalig Grand Prix-paard Vitana V van Morgan Barbançon de Mestre.

Gelijke punten

In de eerste ronde kenden de juryleden Johan Rockx en Jacques Verkerk maar liefst 89,5 punten toe aan Kenndale, die werd voorgesteld door Nora van Houtem. Met al hoogtepunt een 9,5 voor de galop. In de VSN Trofee stond de Everdale-nazaat ook bovenaan in de eerste ronde, maar deed het rijden onder een gastruiter hem de das om. Dinja van Liere kende 85 punten toe aan deze hengst.

Evenveel punten werden ook toegekend door Van Liere aan Kind of Magic (v. Ferdeaux), die in de eerste ronde werd gepresenteerd door Gerrel Vink en daar 80,5 punten bemachtigde. Vink had nog een troef in deze jonge paarden wedstrijd. Met de derde bezichtigingshengst Kunta Kinte U.S. reed hij in de eerste ronde de tweede score bijeen van 85,5 punten, maar besloot de Galaxie-zoon niet in de tweede ronde te laten lopen.

Wel kwamen Kenzo (v. Ferguson) en Kalisto Sollenburg (v. Eyecatcher) aan de start in de tweede ronde. De door Sanne Vos voorgestelde Kenzo kwam op 161 punten, dit was goed voor een derde plaats en Kalisto Sollenburg liep onder Janneke van Riet in totaal naar 155 punten.

Bron: Horses.nl