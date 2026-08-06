Kijk live: WK Verden 2026 kwalificatie vijfjarigen

De kwalificatieproef voor vijfjarige dressuuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden is om 07.30 uur begonnen. Zes combinaties komen voor Nederland aan de start plus de voor Groot-Brittannië geselecteerde Pavo Cup-kampioene McMary NRW (v. McLaren) onder Phoebe Peters (10.04 uur).
Starttijden Nederlandse combinaties
07.30 uur: Rituals De La Fazenda (v.Magnum De La Fazenda) met Thalia Rockx
09.24 uur: Real Dream (v.Dynamic Dream) met Sadie Smith
11.02 uur: Rendez-Vous (v.Kjento) met Moisés Jover Azuar (reservecombinatie)
12.05 uur: Ready to Rumble (v.Le Formidable) met Saskia Poel
12.21 uur: Rose-Bel Taonga (v.Kjento) met Franka Loos
14.07 uur: Royal Esther Svn (v.Glock’s Toto Jr) met Danielle Heijkoop
Gratis livestream:
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