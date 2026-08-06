Kijk live: WK Verden 2026 kwalificatie vijfjarigen

Rick Helmink
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Royal Esther VSN (v. Glock's Toto jr) met Sjuul Spelt Foto: Jamie van Dijk

De kwalificatieproef voor vijfjarige dressuuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden is om 07.30 uur begonnen. Zes combinaties komen voor Nederland aan de start plus de voor Groot-Brittannië geselecteerde Pavo Cup-kampioene McMary NRW (v. McLaren) onder Phoebe Peters (10.04 uur).

Door Rick Helmink

Startlijst

Starttijden Nederlandse combinaties

07.30 uur: Rituals De La Fazenda (v.Magnum De La Fazenda) met Thalia Rockx
09.24 uur: Real Dream (v.Dynamic Dream) met Sadie Smith
11.02 uur: Rendez-Vous (v.Kjento) met Moisés Jover Azuar (reservecombinatie)
12.05 uur: Ready to Rumble (v.Le Formidable) met Saskia Poel
12.21 uur: Rose-Bel Taonga (v.Kjento) met Franka Loos
14.07 uur: Royal Esther Svn (v.Glock’s Toto Jr) met Danielle Heijkoop

Gratis livestream:

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