Kilimanjaro en Geniaal leveren winnaars Noord-Holland Cup

Afgelopen zaterdag werd in Barsingerhorn de Noord-Holland Cup, een aanlegtest voor drie- en vierjarige dressuurpaarden, verreden. Bij de driejarigen werd de door Megan Muhlebach voorgestelde Onassis (Kilimanjaro uit hengstenmoeder Atilinda M (v. Negro) gehuldigd als winnaar. Bij de vierjarigen ging die eer naar de aangewezen hengst Nyandro JZ (Geniaal x Jazz), gereden door Djedy Dontje.

De jonge dressuurpaarden werden in Barsingerhorn beoordeeld door Grand Prix-amazones Gerdine Marée en Lotje Schoots. Bij de driejarigen plaatsen zij Oliver R Tambo SV (Just Wimphof x Spielberg) als tweede. Deze ruin werd voorgesteld door Mercedes Verweij. Derde werd de merrie Osha KD (All at Once x Tolando) met amazone Nisma Saleh.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen volgde elitemerrie Nadette JR (Dream Boy x Charmeur) onder Robbin Broekman als tweede. Ook op drie een elitemerrie: dat is de door Eva van der Linde voorgestelde Nova Rieta Texel (Henkie x Sorento). Deze combinatie won vorig jaar de Noord-Holland Cup bij de driejarigen.

Uitslag

Bron: Horses.nl