KNHS neemt jonge paardenrubrieken op in regulier sportaanbod

De KNHS heeft besloten om het pilotprogramma voor jonge paardenrubrieken dat twee jaar met veel succes gedraaid heeft in het reguliere sportaanbod op te nemen. Ook dit jaar organiseert de KNHS een selectie met kampioenschappen voor vier- en vijfjarige paarden waar deze doelgroep aan kan deelnemen. Deelname aan selectiewedstrijden en een KNHS-Kampioenschap op de Hippiade blijven een belangrijk onderdeel van dit sportaanbod.

KNHS Door

In de rubrieken voor jonge dressuurpaarden krijgen ruiters opnieuw de kans om een vrije dressuurproef te rijden in een wedstrijdring van 20×60 meter. Deze proef omvat een aantal verplichte oefeningen. Ruiters hebben de vrijheid om de volgorde van de verplichte onderdelen te bepalen, zodat ze hun paard kunnen voorstellen op een manier die het beste aansluit bij het opleidingsniveau van dat moment. De nadruk blijft liggen op harmonie en ontspanning.

Nadruk op harmonie en ontspanning

Op dezelfde technische onderdelen als in de reguliere KNHS-proeven wordt het coëfficiënt van 2 toegepast. Bij de laatste onderdelen wordt de algemene indruk beoordeeld, dit is gelijk aan de reguliere proeven. Omdat we bij deze rubrieken graag de nadruk willen leggen op harmonie en ontspanning, wordt er bij de onderdelen onderaan het protocol waar harmonie en ontspanning worden beoordeeld – in tegenstelling tot de reguliere proeven – een coëfficiënt van 2 toegepast. Ook is het toegestaan om op de laatste onderdelen punten in decimalen te geven, om zo meer onderscheid te kunnen maken.

Competitie en selectiecriteria

De gevraagde oefeningen voor vierjarige paarden blijven vergelijkbaar met klasse L1, terwijl die voor vijfjarige paarden vergelijkbaar zijn met klasse M1. Combinaties moeten minimaal startgerechtigd zijn in de betreffende klasse om deel te nemen en worden ook in deze klasse geregistreerd.



Er zijn zes selectiewedstrijden verspreid door het land, waarin de rubrieken voor vier- en vijfjarige paarden worden uitgeschreven. Op een selectiewedstrijd kunnen per rubriek maximaal 32 combinaties deelnemen. De beste 4 combinaties per selectiewedstrijd verdienen een startplek op het KNHS-kampioenschap voor vier- en vijfjarige paarden op de Hippiade Dressuur.

De selectiewedstrijden voor 4- en 5- jarige paarden 2026* zijn:

Eext: 22 mei

Sevenum: 7 juni

Ermelo: 13 juni

Lunteren: 17 juni

Delft: 5 juli

Houten: 24 juli

Bron: KNHS