Kremlin MD wint voorselectie Deens kampioenschap

De door Marjo Dinnissen gefokte en door Louis en Gabriëlle Röst op de KWPN Hengstenkeuring voorgestelde Kremlin kreeg in Aalborg vier keer een een 9 of hoger: 9,2 voor de galop en 9-ens voor de draf, submission en aanleg. De stap werd beloond met een 8 en zo kwam de door Mette Sejbjerg Jensen gereden hengst uit op een totaalscore van 88,4.

Op twee en drie zonen van de KWPN-hengst Grand Galaxy Win. De door Helgstrand gefokte Nova (mv. Blue Hors Romanov) liep onder Rikke Dupont naar 87,6 (draf 9,5, stap 7,5, galop 9,8, submission 8 en aanleg 9). Got It (mv. Blue Hors Don Schufro), voorgesteld door Mette Sejbjerg Jensen, volgde met 87,2 (draf 8,8, stap 7,7, galop 9, submission 9,3 en aanleg 8,8).

Ook voor de KWPN-merrie Kavira (Franklin x Sorento) waren er 87,2 punten (draf 9, stap 8,3, galop 9, submission 8,5, aanleg 8,8). De reservekampioene van de NMK van 2018 kwam op de afgelopen editie van de EDS-veiling voor 210.000 euro in handen van Andres Helgstrand.

Met de reservekampioen van de KWPN Hengstenkeuring Kadans (Franklin x Jazz) had Helgstrand in Aalborg minder geluk. Onder Eric Guardia Martinez liep de hengst naar de twaalfde plek (78,6).

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: Horses.nl

