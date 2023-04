Krista Kolijn scoort met jonge paarden op CDI Stadl Paura

Krista Kolijn kwam op CDI Stadl Paura aan start met haar twee jonge dressuurpaarden. Kolijn had haar twee paarden, de KWPN-hengst Lord Diamond (Daily Diamond x Scandic) en de merrie Ma Belle (Governor x Vivaldi) meegenomen voor de internationale rubrieken voor zes- en zevenjarige dressuurpaarden en reed mooie punten bij elkaar.

Krista Kolijn startte haar merrie Ma Belle in de rubriek voor zesjarigen. Donderdag werd de inloop proef verreden en werd de combinatie met 80.600% tweede. De combinatie kreeg een 8.5 voor de stap, een 8.3 voor de draf en een 7.8 voor de galop. De submission werd beoordeeld met een 7.7 en het potentieel met een 8.0. In de finale werd de combinatie wederom tweede maar dit keer met 81.800%. Het grootste verschil werd behaald in de galop, waar de merrie dit keer een 8.1 voor scoorde. Het algemene beeld was in de finale dan ook harmonieuzer en met meer ontspanning.

KWPN-hengst Lord Diamond

De KWPN-hengst Lord Diamond kende niet helemaal een optimale wedstrijd. Waar hij eerder al naar hoge scores liep op de wedstrijden in Le Mans, Jardy en Neu-Anspach bleef de overwinning in Stadl Paura uit. In de inloop proef voor de zevenjarigen scoorde de hengst een 7.2 voor de stap, een 7.4 door de draf en een 7 voor de galop. Samen met de 7,2 voor submission en 7.2 voor zijn aanleg kwam het totaal uit op 70.554%. In de finale vielen de punten iets hoger uit en scoorde de hengst 71.529%. Beide proeven leverden een derde plaats op.

Bron: Horses.nl