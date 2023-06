KWPN-gefokte Most Wanted Nero von Bellin tweede in BuCha-kwalificatie

De door C.J. Bruins gefokte Most Wanted Nero von Bellin (Morricone I x Donnerball) is met zijn ruiter Bart Desender tweede geworden op de Bundeschampionate-kwalificatie voor vijfjarigen in Teltow-Ruhlsdorf. Hoewel de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst met een 8,3 wel aan de kwalificatie-eisen voor de Bundeschampionate heeft voldaan, mag hij, omdat hij Nederlands gefokt is, niet naar Warendorf.

Most Wanted Nero von Bellin bleef onder de naam Nero Hoksehoeve staan in de tweede bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring. De hengst van MJS Gestüt von Bellin werd in Duitsland wel goedgekeurd. In maart vorig jaar was hij één van de meest opvallende hengsten in de sporttest in Verden. Hij slaagde daar met een 8,38. Dat najaar liep hij in Warendorf een goede minitest (8,33) Tussendoor werd hij enige tijd gereden door Bart Veeze. De combinatie kwalificeerde zich met 84 punten voor de Pavo Cup en werd zevende in de finale.

Negen voor de draf

De dit jaar op Trakehner Gestüt Gut Staffelde gestationeerde Most Wanted Nero scoorde op de kwalificatie in Teltow-Ruhlsdorf een negen voor de draf, 8,5-en voor zijn stap en de algemene indruk, een acht voor de galop en een 7,5 voor de Durchlässigkeit. De rubriek voor vijfjarigen werd met een 8,4 gewonnen door Catherine Mayer met Viva la Rosa da Carree (Vitalis x Donnerhall).

Fidano bovenaan bij zesjarigen

Bij de zesjarigen liep Fidano (Fidertanz x Silvano N) met zijn ruiter Lukas Fischer met een 8,4 naar de overwinning. Bart Desender reed hier DSP Marian von Bellin (Morricone I x Fidertanz) met een 8,2. Trakehner Jahressiegerstute Salvana’s Helene (Helium x Kaiserdom) en haar amazone Vanessa Siedentopf gekwalificeerden zich met een acht voor vier jaar op rij voor Warendorf.

Bron: Horses.nl