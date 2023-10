KWPN-hengst Opoque wint halve finale Deense Pavo Cup voor vierjarigen

Op het terrein van Blue Hors staat het deze week in het teken van de Deense Pavo Cup en het DRF Kampioenschap. De eerste rubriek, de halve finale voor vierjarigen, is gewonnen door Mette Sejbjerg Jensen en de KWPN-hengst Opoque (All at Once x Davino V.O.D.). Bij de zevenjarigen liep wereldkampioen Danciero (Dancier x Floriscount) met zijn amazone Anna Kasprzak naar de overwinning.

KWPN-premiehengst Opoque won deze zomer overtuigend de vierjarigen-rubriek op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo en maakte vandaag weer een goede indruk. Hij kreeg negens voor de stap, galop, rijdbaarheid en aanleg en met daarnaast een 9,5 voor de draf, kwam hij tot een totaal van 91%. Ook op twee een Helgstrand-paard: J’Adore Dior H (Jovian x Sir Donnerhall I) liep met Alvaro Oliveira naar 89,6%. Op drie eindigde Carina Cassøe Krüth met Svalegårds Hot Driver (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Hotline) met ook 89,6%.

Danciero klasse apart

Wereldkampioen Danciero maakte in de halve finale voor zevenjarigen zijn favorietenrol waar. Met Kasprzak in het zadel scoorde hij 95,6% voor zijn kwaliteit en 83,393% voor het technische gedeelte. Skovdals Dexter (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Romanov) kwam met Susanne Barnow het dichtst bij Danciero in de buurt. De hengst scoorde in totaal 83,354%. Cathrine Laudrup-Dufour mocht de derde prijs in ontvangst komen nemen. Met Hesselhøj Darwin (Hesselhøj Donkey Boy x Solos Landtinus) scoorde ze 82,682%.

Bron: Horses.nl