KWPN ZH Dressage Cup: Winnaars van Just Wimphof, Valverde en Toto Jr.

Op dezelfde dag dat zijn vader Just Wimphof een ticket voor Jumping Amsterdam veroverde, liep Oliver R Tambo SV (mv. Spielberg) onder het zadel van Mercedes Verweij naar de overwinning bij de driejarigen op de KWPN Zuid-Holland Dressage Cup. Bij de vierjarigen leverde Valverde de winnaar, bij de vijfjarigen kwam de kampioen van Toto Jr.

Bij de driejarigen tekende Just Wimphof ook voor het vaderschap van de nummer twee, Othello (mv. Sir Sinclair). Tatum Nugteren stuurde de donkerbruine hengst naar 87 punten, vier punten minder dan zijn halfbroer Oliver R Tambo SV. Een paar weken geleden reed Mercedes Verweij de zwartbruine ruin al naar de tweede plaats in de Noord-Holland Cup. Othello werd begin november derde op KWPN Young Talents en de week daarna won hij de EquiSport Cup in Velddriel. Derde in de driejarigen-rubriek werd Orin (Qaside M x Charmeur) met amazone Kirsten Hoogerwerf (84 punten).

Nijntje boven Nizorette

Nijntje (Valverde x Polansky) en haar amazone Lotte van Engelen werden aan kop geplaatst in de rubriek voor vierjarige dressuurpaarden. Nizorette (Dark Pleasure x Dream Boy) kreeg onder Kirby Kroos hetzelfde puntenaantal als de winnares (84,5). Op basis van het overrijden door Kirsten Brouwer werd Nijntje tot winnares uitgeroepen en Nizorette op de tweede plaats gezet. De top drie werd compleet gemaakt door Karin Hendriks en Novalis (Guardian S x UB40) met 83 punten.

MacToto USB verslaat stalgenoot

Mac Toto USB (Toto Jr. x Jazz), de nummer drie van de Pavo Cup dit jaar, kwam als beste vijfjarige uit de bus. Met Daniëlle Heijkoop in het zadel liep hij naar 85 punten, een punt minder dan zijn stalgenoot Mister Johnson (Toto Jr. x Jazz), eveneens voorgesteld door Heijkoop. Gastamazone Kirsten Brouwer verkoos Mac Toto USB echter als de winnaar. Maestro CC (Habanna x Prestige VDL) liep met Tatum Nugteren naar de derde plaats.

Bron: Horses.nl/KWPN