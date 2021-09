La Grande Semaine: Zilver en brons voor KWPN’ers My Toto VDT en Kayden

Op La Grande Semaine, waar het de afgelopen dagen de beurt was aan de dressuurpaarden, heeft de KWPN-gefokte hengst My Toto VDT (Toto Jr. x Ferro, fokker A. van de Tillaart) de zilveren medaille bij de vierjarigen veiliggesteld. Bij de zesjarigen was er een bronzen medaille voor de door Folkert Nobach gefokte Kayden (Desperado x Uphill).