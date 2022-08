Le Vixen en No Limit winnen Subli Competitie Boxtel

Op zondag 7 augustus werd in Boxtel een wedstrijd in het kader van de Subli Competitie verreden. Bij de vijfjarigen liep de Londontime-zoon Le Vixen met zijn ruiter Dirk-Jan van de Water met 86,88% naar de hoogste score. Bij de vierjarigen stuurde Charissa Buurmeijer No Limit met 87,20% naar de overwinning.

Bij de vijfjarigen staken Van de Water en Le Vixen met kop en schouders boven de concurrentie uit en scoorden maar liefst negen procent meer dan de nummer twee. “Het verschil was inderdaad heel groot. Dirk-Jan was met zijn paard Le Vixen duidelijk de uitschieter en een toonbeeld van rust en vertrouwen. Vanaf het moment dat hij de baan binnen reed, zeiden we als juryleden al tegen elkaar: ‘dat komt wel goed’. Le Vixen werd mooi bergop en van de hand af gereden, waardoor het paard de kans kreeg om zijn rug volledig te gebruiken. Ook zagen we een mooi achterbeengebruik en werd hij voldoende op lengte voorgesteld. De zelfgedragenheid van de paarden was bij enkele andere combinaties nog onvoldoende, maar bij Dirk-Jan was dat zeker dik in orde”, vertelt Jacques van der Harst. Hij was samen met Maarten van der Heijden verantwoordelijk voor de jurering.

Harmonieus beeld

Winnaars rubriek vierjarigen Subli Competitie Boxtel.

De jury lette bij de vierjarigen met name op de manier van rijden. “De winnaar Charissa Buurmeijer met No Limit was het toonbeeld van harmonisch rijden. Daar hebben we van genoten. Het paard werd zeer vriendelijk voorgesteld en je zag dat hij met plezier zijn werk deed. Dat levert dan ook hoge scores op. Dat geldt ook voor de nummer twee Robin Heiden met New Market en nummer drie Aniek de Laat met Newton M.”

Bron: Persbericht