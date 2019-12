Loesje en Kokulan naar hoogste score in Oostermoer Kei

Voor de selectie van de Oostermoer Kei zijn inmiddels twee selectiewedstrijden verreden. In Dalerveen reed Frans van den Heuvel Loesje (v. All at Once) naar de hoogste score bij de dressuurpaarden en in Ruinen werd deze hoogste score vergeven aan Kokulan (v. Jazz) met Maxime van Dijk in het zadel. Nieuw dit jaar is openstelling voor springpaarden aan de Oostermoer Kei. Aanstaande zondag wordt de laatste selectiewedstrijd verreden in Bronneger.

In de eerste selectiewedstrijd in Dalerveen stuurde Frans van den Heuvel Loesje naar de overwinning bij de driejarige dressuurpaarden. Deze door hem zelf gefokte merrie werd gewaardeerd achten voor de draf, gedragenheid & souplesse, harmonie en algemene indruk. Daarnaast werd er een 8,5 gescoord voor de galop en een 7,5 voor de stap wat een eindtotaal van 48 punten opleverde. Op een tweede plaats met Annet Veen met de nog naamloze Benicio-nazaat L. Zij scoorden 47 punten.



Bij de vierjarigen was de overwinning en de tweede plaats voor Marjan Hooge in het zadel van Knight Rider (v. Uphill) en Kadans SW (v. Vivaldi). De vierjarigen scoorden respectievelijk 46,5 en 45 punten.

Margriet Hingstman was in Dalerveen de enige deelnemer bij de vijfjarigen, maar scoorde in het zadel van Jovanni (v. Davino VOD) een mooie score van 47,5 punten.

Ruinen

In Ruinen won Dominique Veenstra bij de driejarigen met Lion Heart (v. Grand Galaxy Win). Hun optreden was 47 punten waard volgens het jurykorps. Geduchte concurrentie kwam van Jantine Slingerland met het fokproduct van de familie Hoogeslag, Lucerno (v. Ebony) met 46,5 punten.

De hoogste dagscore in Ruinen was voor Kokulan (v. Jazz) met Maxime van Dijk in het zadel. Deze combinatie scoorde 48 punten met onder andere een 8,5 voor gedragenheid en souplesse. Krista Lensing boekte al vele successen in het zadel van Kanu KS (v. Expression) en wist in Ruinen ook het jurykorps te overtuigen voor een tweede plaats met 46 punten.

Bij de vijfjarigen hadden zich in Ruinen drie combinaties aangemeld waarbij de hoogste score van 44,5 punten werden toegekend aan Jean-Martin (v. Firestone) met Annemarth Wildeboer in het zadel.

Gullit HBC

Met 42,5 punten won in Dalerveen Let’s Dance de selectiewedstrijd voor de driejarigen. De Freeman-VDL nazaat bemachtigde onder Naomi Falkena 8,5-en voor reflexen, techniek en vermogen en daarnaast een acht voor de galop en maar liefst een negen voor algemene indruk. Lavana HBC (v. Gullit HBC) werd in Dalerveen tweede met Regina Leeuwen in het zadel met 40 punten. Zij behaalden in Ruinen 38 punten en wonnen de rubriek. Daar bemachtigde Regina Leeuwen ook de tweede plaats in het zadel van Lugano HBC, eveneens een Gullit HBC-nazaat.

Driemaal Visscher

In Dalerveen was de vierjarigen zowel de eerste, tweede als vierde prijs voor Rianne Visscher. Zij nam hiervoor plaats in het zadel van Kalona (v. Dakar VDL, 47,5 punten), Ace on Top Z (v. Atomic Z, 46,5 punten) en Colore van Overis (v. Chapeau van Overis, 43,5 punten).

Up to Date

Met 47 punten was in Ruinen de overwinning bij de vierjarigen voor de Up to Date-nazaat Kamika D met Rick Logterberg in het zadel. Mark Schreuder kreeg een half puntje minder toegekend van de juryleden voor zijn presentatie met Kayenna Rock (v. Chaman). Ook de derde en vijfde positie was hier voor een Up to Date-nazaat. Lisette Nijstad stuurde beide Up to Date-nazaten, Kremer vd Falieberg en Grote Bob vd Falieberg naar deze positie.

Finale

Aanstaande zondag wordt de laatste selectiewedstrijd verreden in Bronneger. De beste combinaties zullen zich selecteren voor de finale op vier en vijf januari in Beilen, waarbij de finalisten bij de springpaarden worden beoordeeld door Rob Ehrens en de finalisten bij de dressuurpaarden door Laurens van Lieren en Bart Bax.

Bron: Horses.nl