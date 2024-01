Lord Europe, Toto Jr. en Totilas leveren winnaars KWPN Dressage Talents

De nafok van de in 2020 overleden Totilas domineerde afgelopen weekend de finale van de KWPN Young Dressage Talents. Totilas leverde de kampioen en de reservekampioen van de zesjarigen, zijn zoon Toto Jr. bracht de nummer drie in deze leeftijdcategorie én de kampioen en reservekampioen van de vijfjarigen.

Bij de zesjarigen was de hoogste score voor de Belgische Brecht d’Hoore en Narses van de Wolfsakker (Totilas x Rousseau). De hengst, gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst United, nam na het eerste optreden onder d’Hoore de tweede plaats in achter Kim Huizer met Naz Nyle Texel (Toto Jr. x Jazz), maar kreeg van testamazone Emma van den Hooven het hoogste cijfer (9) en klom daarmee op naar de koppositie. Naz Nyle Texel kreeg van Van den Hooven een 8,8 en zakte daarmee naar de derde plaats. d’Hoore’s echtgenote Dominique d’Hoore-van der Horst nam met No Nonsense van de Wolfsakker (Totilas x Donnerhall), een halfbroer van haar internationale Grand Prix-paard Ringo Star, plaats twee in.

Ocean Gold E wint

Bij de vijfjarigen bleef de top drie na het overrijden door Van den Hooven gelijk aan de top drie na het optreden onder de eigen ruiter. Romy Helsen ging met Ocean Gold E (Toto Jr. x Everdale) aan de leiding. In de eerste omloop scoorde de merrie 86 punten en Van den Hooven gaf een 9,5 voor het overrijden. Mariëlle Spierings stuurde Olympevanck PP (Toto Jr. x Münchhausen), gefokt uit een halfzus van KWPN-hengst Polansky, naar plaats twee, en Dana van Lierop mocht als derde aansluiten met Enrique (Eclectisch x Falsterbo).

Ultieme tien voor Perfect Ritme

Van de grote groep vierjarigen mochten er vijf finale lopen. José van Haaren reed Perfect Ritme (Lord Europe x Negro) met de ultieme tien voor het overrijden naar de overwinning. Van Olst-stalamazone Phoebe Peters had zowel de nummer twee als drie onder het zadel: Peru Dos (Kjento x Krack C) en Prima Donna M (Glamourdale x United). Krista Kolijn en Lorenzi (Le Formidable x Sir Donnerhall I) werden vierde, voor Ilse van Cranenbroek en ChemXpro Prestwick (Fontaine x Guardian).

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl