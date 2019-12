Luciano C wint VSN trofee bij dressuurpaarden

Maandagmiddag werd in Kootwijkerbroek de finale van de VSN trofee verreden. Luciano C (v. El Capone) werd met 54,5 punten uitgeroepen tot de winnaar. Met 2 punten minder eindigde Vigo (v. Vitalis) op een tweede plaats en derde werd Labarron (v. For Romance) met 51,5 punt. Plek vier was voor Ladiva (v. Dante Weltino) met 51,0 punten.



Emmelie Scholtens reed vier paarden over in de finale. Over de kampioen zei ze: “Je hebt veel hals voor je en het paard heeft drie hele goede basisgangen. Hij is heel toegankelijk en is heel makkelijk qua rijdbaarheid. De stap is fantastisch en in de galop heeft hij al heel veel balans.” Voor de stap kreeg Luciano een 8,5, draf en galop een 9, het te rijden zijn werd gescoord met een 8,5 en de algemene indruk een 9,5.

Veel tritt

Volgens Scholtens had Vigo veel tritt en een onbegrensd schakelvermogen. “Hij heeft al mega veel kracht in de draf en galop. De stap voelt goed met tact, het zou iets meer ruimte mogen hebben”, aldus Emmelie. Voor de stap kreeg Vigo een 7,5, draf en galop een 9, het te rijden zijn en de algemene indruk werden beloond met een 8,5.

Go

Labarron viel op door zijn hoeveelheid go. Scholtens vond het paard comfortabel te rijden, maar iets zoekend in de aanleuning. Het is wel een paard voor de toekomst. Voor de stap en draf kreeg Labarron een 8,5, galop een 8, het te rijden zijn en de algemene indruk werden gepunt met een 8,5.

Dametje

Ladiva doet haar naam eer aan en is een echt dametje weet wat ze wil. De merrie gaf Scholtens een heel fijn gevoel onder het zadel met veel lossigheid. Het paard liep makkelijk in de houding. Voor de stap kreeg Ladiva een 8, draf en galop een 8,5, het te rijden zijn werd gescoord met een 9 en de algemene indruk een 8,5.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Horses.nl