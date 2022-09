Maxi Kraft’s Barcelo Bundeskampioen zesjarige dressuurpaarden

Maxi Kraft's Barcelo (ex. Atterupgaards Barcelo, v. Bon Coeur x Caprimond) was vorig jaar bij de vijfjarige dressuurpaarden al (gedeeld) vierde op de Bundeschampionate in Warendorf. Dit jaar viel hij in de kwalificatieproef al op met zijn optreden, maar een absolute topklassering (8,2) was er nog niet. In de finale wel: met een 8,7 gemiddeld is de Bon Coeur-zoon onder Tessa Frank de nieuwe Bundeskampioen van de zesjarige dressuurpaarden.

Met een 8,5 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 9 voor de galop, een 8,5 voor de dürchlässigkeit en een 9 voor de algemene indruk was Barcelo, het neefje van Cathrine Dufours Atterupgaards Cassidy, de beste van de zestien deelnemers aan de finale.

Barcelo werd onder de Oldenburger vlag in Denemarken geboren en werd opgeleid door Helgstrand Dressage. In 2021 kocht de fokker van Sir Donnerhall I, Maik Kanitzky, de hengst en sindsdien zit Tessa Frank in het zadel van de DWB- en Oldenburgs goedgekeurde hengst, die eerder in Denemarken de 35-dagentest won.

Bon Coeur levert ook reservekampioen

Overigens maar nipt, want de Bundeskampioene van vorig jaar bij de vijfjarigen (en winnares van de kwalificatieproef) Boa Vista FRH (v. Bon Coeur) zat hem met een 8,6 gemiddeld op de hielen. Opvallend is dat beide paarden afstammen van Bon Coeur.

Weer vlak daarachter, met een 8,5 gemiddeld, was het brons voor Zinq First Vienna (v. Vitalis) met Lucy-Anouk Baumgürtel. Een 8,4 gemiddeld (en daarmee een gedeelde vierde plaats) was er voor Diafys (v. Delorean), Fallete (v. Fürstenball) en Villazon (v. Vivaldi).

Lowlands en Dinja van Liere naar 7,9 gemiddeld

De KWPN-goedgekeurde Lowlands (v. Millennium) van de Iron Spring Farm kwam onder Dinja van Liere uit op een 7,9 gemiddeld in de finale (en daarmee een gedeelde 13e plaats).

