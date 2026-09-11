McMary en So Chique klasse apart bij Subli Competitie Heeswijk-Dinther

Op de vierde selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden afgelopen zaterdag in Heeswijk-Dinther konden de juryleden zowel bij de vier- als vijfjarigen hoge punten kwijt. Maar liefst twaalf paarden scoorden boven de 80. Met 87,6 was de door Phoebe Peters voorgestelde McMary (v. McLaren) de beste vijfjarige. Bij de vierjarigen won So Chique (v. San Amour) onder Kim Alting met de topscore van 90,4.

Eline Korving Door

Bij de vijfjarigen zette McMary haar zegereeks voort. De merrie won onder het zadel van Phoebe Peters begin dit jaar al de finale voor vierjarigen op Jumping Amsterdam. Ook de plaatsen twee en drie werden bezet door finalisten van Amsterdam. Daxx (v. Dynamic Dream), de nummer drie van de finale, werd onder Kim Alting tweede met 82,4 en met dezelfde score eindigde Rufus Van ’T Houtsche (v. Jameson RS2), de nummer vier van de finale, onder Lotje Schoots als derde.

Kopgroep heel goed voorgesteld

“De kopgroep werd heel goed voorgesteld. McMary stak er bovenuit met zoveel gemak en vanzelfsprekendheid en ook hoe Phoebe haar voorstelde. We waren heel erg gecharmeerd van de lichtvoetigheid, het gemak en de natuurlijke balans”, vertelt Karin Retera die samen met Cindy Heijligers de vijfjarigen beoordeelde. Daxx en Rufus Van ’T Houtsche kregen exact dezelfde punten. “Het zijn exterieurmatig hele verschillende paarden maar als overeenkomst hebben ze natuurlijke balans. Daxx is heel lichtvoetig en elegant. Hij heeft veel gemak in het lopen en bleef heel fijn het ritme bewaren. Rufus heeft met name een hele goede galop en kan ook heel goed stappen. Lotje liet ook proeftechnisch een correcte proef zien.”

Aandacht

Retera en Heijligers kregen 26 vijfjarigen in de ring. “Het was een grote groep en daardoor hebben we best een goed beeld kunnen krijgen. Helaas hebben we moeten vaststellen dat heel veel paarden te kort in de hals werden voorgesteld. We hebben regelmatig op het protocol moeten schrijven dat de paarden met meer ontspanning in de bovenlijn en meer op lengte moeten worden voorgesteld. Ik ben van mening dat daar veel meer aandacht aan moet worden gegeven. De kwaliteit van de paarden is zonder meer goed, wat dat betreft een compliment aan de Nederlandse fokkers. Maar een groot deel van de paarden wordt niet optimaal voorgesteld, dat is zonde.”

Vierjarigen

Naast haar tweede plaats bij de vijfjarigen deed Kim Alting ook hele goede zaken bij de vierjarigen. In deze leeftijdscategorie reed ze So Chique naar de megascore van 90,4. Maxime Osse reed Selene G (v. Fürst Dior) met 85,8 naar de tweede plaats en Sweet Seven (v. Kjento) mocht met Bart Veeze als derde aansluiten met 84,8.

Super kopgroep

“Dit was echt een gave groep met een super kopgroep. Echt hele goede paarden, we hebben heel veel negens kunnen geven. We hebben misschien wel de top van Nederland gezien. De paarden in de kopgroep hadden heel veel lossigheid, tact en balans en werden ook vriendelijk voorgesteld”, vertelt Piet Groen die samen met Jacorine de Graaff de vierjarigen beoordeelde. Winnaar So Chique scoorde voor alle drie de gangen een negen en hoger (stap 9, draf 9,5 en galop 9). “Ook voor de overige onderdelen konden we meerdere negens geven, Kim reed het paard echt achter de hand aan. Echt heel goed. Ook Selene met Maxime was heel goed met als hoogtepunt de draf. En Sweet Seven van Bart is ook een heel goed paard, dit paard gaven we negens voor de draf en galop. Het tempo was iets hoog waardoor er wat slordigheidsfoutjes ontstonden.”

De volgende selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden zal

plaatsvinden op vrijdag 2 oktober in Varsseveld.

Bron: Persbericht